Registro tumori, pubblicati i dati aggiornati al biennio 2022/2023

È stato pubblicato l’aggiornamento dei dati del Registro Tumori regionale relativi all’incidenza e alla mortalità oncologica fino al biennio 2022/2023, insieme alla nuova articolazione dei dati per periodi, Asl e distretti sanitari di residenza, aggiornata a maggio 2026.

Il Registro Tumori della Campania costituisce uno strumento centrale per il monitoraggio epidemiologico, la programmazione sanitaria e la prevenzione oncologica sul territorio regionale.

La rete regionale è composta da sette Registri Tumori territoriali, uno per ciascuna Azienda Sanitaria Locale, collocati presso i Dipartimenti di Prevenzione delle Asl, oltre al Registro Tumori Infantile presso l’A.O.R.N. Santobono Pausilipon. Con l’individuazione del Centro di Riferimento Regionale è stato, inoltre, rafforzato il sistema di raccolta, validazione e analisi dei dati oncologici.

“Disporre di dati aggiornati e certificati – dichiara il presidente della Regione Campania Roberto Fico – è essenziale per costruire politiche sanitarie efficaci e garantire ai cittadini il diritto alla prevenzione e alla cura. Il Registro Tumori rappresenta uno strumento strategico di conoscenza e trasparenza che consente di programmare interventi mirati, rafforzare gli screening oncologici e migliorare la presa in carico dei pazienti. Continueremo a investire nel potenziamento della rete sanitaria regionale e nella qualità dei sistemi di monitoraggio epidemiologico”.