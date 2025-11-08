“Sono convinto che, a Salerno, avremo uno straordinario risultato perche’ c’e’ grande voglia di centro, c’e’ grande voglia di Forza Italia”. Cosi’ il leader di Forza Italia e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, in un videomessaggio trasmesso in occasione dell’evento ‘La Salerno che riparte, la Campania che vogliamo’, promosso da Tullio Ferrante, reggente provinciale di Forza Italia e sottosegretario al Mit, durante il quale sono stati presentati i candidati al Consiglio regionale della Campania per la circoscrizione di Salern
Post Recenti
- Nocera. Cambio al comando del Battaglione Trasmissioni “Vulture”
- Protesta pensionati allaRegione, Cortazzi (Cisl Salerno): “Situazione sanitaria assurda”
- Cirielli, in Irpinia carenza idrica da terzo mondo
- P.De Luca, mio padre non sara’ ‘governatore’ ombra
- Salerno, Tajani, c’e’ grande voglia di centro e di FI
Categorie
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco