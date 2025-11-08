Salerno, Tajani, c’e’ grande voglia di centro e di FI

“Sono convinto che, a Salerno, avremo uno straordinario risultato perche’ c’e’ grande voglia di centro, c’e’ grande voglia di Forza Italia”. Cosi’ il leader di Forza Italia e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, in un videomessaggio trasmesso in occasione dell’evento ‘La Salerno che riparte, la Campania che vogliamo’, promosso da Tullio Ferrante, reggente provinciale di Forza Italia e sottosegretario al Mit, durante il quale sono stati presentati i candidati al Consiglio regionale della Campania per la circoscrizione di Salern