Nocera. Cambio al comando del Battaglione Trasmissioni “Vulture”
Protesta pensionati allaRegione, Cortazzi (Cisl Salerno): “Situazione sanitaria assurda”
Cirielli, in Irpinia carenza idrica da terzo mondo
P.De Luca, mio padre non sara’ ‘governatore’ ombra
Salerno, Tajani, c’e’ grande voglia di centro e di FI

  • Novembre 8, 2025
Salerno, Tajani, c’e’ grande voglia di centro e di FI

“Sono convinto che, a Salerno, avremo uno straordinario risultato perche’ c’e’ grande voglia di centro, c’e’ grande voglia di Forza Italia”. Cosi’ il leader di Forza Italia e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, in un videomessaggio trasmesso in occasione dell’evento ‘La Salerno che riparte, la Campania che vogliamo’, promosso da Tullio Ferrante, reggente provinciale di Forza Italia e sottosegretario al Mit, durante il quale sono stati presentati i candidati al Consiglio regionale della Campania per la circoscrizione di Salern

