P.De Luca, mio padre non sara' 'governatore' ombra - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Nocera. Cambio al comando del Battaglione Trasmissioni “Vulture”
Protesta pensionati allaRegione, Cortazzi (Cisl Salerno): “Situazione sanitaria assurda”
Cirielli, in Irpinia carenza idrica da terzo mondo
P.De Luca, mio padre non sara’ ‘governatore’ ombra
Ultimora Campania

P.De Luca, mio padre non sara’ ‘governatore’ ombra

  • Novembre 8, 2025
  • 0
  • 241
  • 2 Min Read
P.De Luca, mio padre non sara’ ‘governatore’ ombra

In caso di vittoria di Roberto Fico alle Regionali in Campania Vincenzo De Luca non sara’ un ‘governatore’ ombra. Parola di Piero De Luca, segretario regionale del Pd e figlio del presidente uscente della Giunta campana. Arrivando al congresso nazionale dei Gd, che si apre oggi a Napoli, il deputato Dem smentisce l’ipotesi che l’ex sindaco di Salerno possa condizionare le scelte del candidato del campo largo, attraverso la sua lista civica ‘A testa alta’. “Ci sara’ un lavoro forte di squadra e di coalizione – spiega Piero De Luca – che tutti i partiti e le forze civiche di questa coalizione progressista metteranno in campo a sostegno del candidato. Roberto Fico sara’ il futuro presidente della Regione e traghettera’ la Campania verso obiettivi ancora piu’ importanti, costruendo da qui un pezzo di alternativa al governo Meloni”. Per raggiungere questo obiettivo sara’ importante anche il ruolo della giovanile dem. “Abbiamo bisogno anche del lavoro dei Gd in Campania, ma soprattutto per costruire un’alternativa alle destre e al governo – sottolinea – che ha tagliato risorse e fondi essenziali sulla scuola, sulle politiche sociali, sulla famiglia, sulle infrastrutture, sul trasporto pubblico locale. Dobbiamo costruire il Paese a misura dei giovani, come abbiamo fatto quando abbiamo governato, portando in Italia 200 miliardi di euro di risorse europee da investire per rafforzare la coesione, per asili, scuole, investimenti sulle infrastrutture e lavoro. Abbiamo un impegno importante da portare avanti, ma attraverso i giovani e il loro entusiasmo ce la faremo”.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Primo piano Extra Ultimora Cronaca Attualità

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013