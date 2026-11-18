di Erika Noschese

Il 2027 si preannuncia un anno di rincari per i cittadini salernitani. Dall’addizionale comunale all’Irpef alle tariffe per celebrare matrimoni e unioni civili, passando per i servizi di Stato civile e la revisione delle regole sull’imposta di soggiorno, la Giunta guidata dal sindaco Vincenzo De Luca ha approvato, nella seduta del 16 novembre, tre distinti provvedimenti destinati a incidere sulla fiscalità e sui servizi comunali. Decisioni assunte all’unanimità, ma con iter differenti: mentre l’adeguamento delle tariffe matrimoniali è stato approvato direttamente dall’esecutivo, l’aumento dell’Irpef e le modifiche al regolamento dell’imposta di soggiorno dovranno passare al vaglio del Consiglio comunale. La novità più rilevante riguarda l’addizionale comunale all’Irpef, destinata a passare dall’attuale 1,1% all’1,2% nel 2027. L’incremento rientra negli impegni assunti dall’amministrazione nell’ambito del Patto per Salerno, sottoscritto nel marzo 2023 con la Presidenza del Consiglio dei ministri per il ripiano del disavanzo e il riequilibrio dei conti pubblici. La manovra, già prevista nei documenti di programmazione finanziaria, punta ad assicurare maggiori entrate da destinare interamente alla copertura del disavanzo comunale. Resta confermata la soglia di esenzione per i contribuenti con reddito imponibile Irpef non superiore a 10mila euro annui. Per chi supera tale limite, invece, l’aliquota proposta è dell’1,2%. L’aumento di un decimo di punto percentuale comporterebbe, a parità di imponibile e in assenza di esenzione, un aggravio annuo di 20 euro su un reddito di 20mila euro, di 30 euro su 30mila e di 40 euro su 40mila. La proposta dovrà essere approvata dal Consiglio comunale. Rincari anche per chi intende sposarsi con rito civile. La Giunta ha disposto l’adeguamento Istat del 4,11% delle tariffe, con decorrenza dal primo gennaio 2027. Gli importi cambiano in base alla residenza degli sposi, alla sede prescelta e al giorno della celebrazione. Per i residenti, durante i normali orari di apertura al pubblico, sposarsi nella sala matrimoni di via Picarielli costerà 152 euro, mentre per la Sala del Gonfalone o la Sala Giunta saranno necessari 305 euro. La tariffa sale a 533 euro per il Salone dei Marmi e raggiunge 915 euro per la Tenuta dei Normanni, il Lloyd’s Baia Hotel e l’Hotel Polo Nautico. Prezzi decisamente più elevati per le celebrazioni nei giorni di chiusura degli uffici. Per un matrimonio domenicale, i residenti dovranno pagare 690 euro nella sala di via Picarielli, 843 euro nella Sala del Gonfalone o nella Sala Giunta e 1.071 euro nel Salone dei Marmi. Per le altre tre location previste dal tariffario, il costo raggiungerà 1.407 euro. Ancora più onerose le cerimonie per i non residenti. Durante i normali orari di apertura, la tariffa sarà di 159 euro per via Picarielli, 381 euro per la Sala del Gonfalone e 666 euro per il Salone dei Marmi. Per Tenuta dei Normanni, Lloyd’s Baia Hotel e Hotel Polo Nautico si arriverà a 1.142 euro. La cifra massima è prevista per le celebrazioni domenicali: 1.681 euro nelle tre strutture, contro i 1.206 euro del Salone dei Marmi, i 920 euro della Sala del Gonfalone o Sala Giunta e i 697 euro di via Picarielli. Le tariffe per le celebrazioni fuori dall’orario ordinario comprendono anche le prestazioni aggiuntive del personale comunale. Il relativo tariffario indica importi di 186 euro per i pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì, 248 euro per il sabato mattina, 331 euro per il sabato pomeriggio e 467 euro per domeniche e festivi. Si tratta di costi già compresi nelle tariffe matrimoniali previste per tali fasce orarie, e non di somme da aggiungere. L’adeguamento riguarda inoltre i contributi amministrativi per il riconoscimento della cittadinanza italiana e per il rilascio di certificati ed estratti di Stato civile formati da oltre un secolo. Per le domande di riconoscimento della cittadinanza il nuovo importo è fissato a 574 euro, mentre per alcune richieste di documenti storici relative a persone diverse dal richiedente il contributo arriva a 261 euro, con ulteriori distinzioni previste dal tariffario. I pagamenti dovranno essere effettuati attraverso PagoPA. Il terzo provvedimento riguarda l’imposta di soggiorno. La Giunta ha approvato una proposta di aggiornamento del regolamento comunale, da sottoporre al Consiglio, per adeguarlo alle novità normative e alle nuove modalità di ospitalità turistica. Tra gli aspetti affrontati figurano le formule di utilizzo delle strutture senza pernottamento, come il day use, e l’home exchange, oltre alla revisione delle esenzioni per caregiver, accompagnatori di gruppi, autisti di pullman e volontari impegnati nelle emergenze. Previsti anche aggiornamenti degli obblighi per gestori e locatori turistici, con particolare attenzione al Codice identificativo nazionale, alle comunicazioni periodiche e al sistema sanzionatorio. Il provvedimento non introduce, di per sé, un nuovo aumento delle tariffe dell’imposta di soggiorno, già disciplinate da precedenti deliberazioni. Tre decisioni che delineano il quadro delle scelte amministrative per il prossimo anno, tra necessità di risanamento finanziario, adeguamenti tariffari e revisione delle regole. A pesare maggiormente sui contribuenti sarà l’incremento dell’addizionale Irpef, mentre per matrimoni e servizi demografici i nuovi importi entreranno in vigore dal primo gennaio. Resta invece da completare il passaggio consiliare per la manovra fiscale e per il nuovo regolamento dell’imposta di soggiorno.