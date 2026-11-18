di Erika Noschese

Nuovo capitolo nella controversia tra il Comune di Salerno e la società Immobiliare Panoramica srl, concessionaria del diritto di superficie per la realizzazione e la gestione del Grand Hotel Salerno. La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Vincenzo De Luca, ha approvato all’unanimità una controproposta di conciliazione da sottoporre al Collegio arbitrale chiamato a pronunciarsi sul contenzioso tra le parti. Una decisione che apre alla possibilità di una soluzione concordata, ma senza mettere in discussione, almeno nelle attuali condizioni, la risoluzione della convenzione già disposta dall’amministrazione comunale. Il provvedimento, approvato nella seduta del 16 novembre e dichiarato immediatamente eseguibile, rappresenta un ulteriore passaggio di una vicenda amministrativa e giudiziaria che affonda le proprie radici nel contratto stipulato nel 2002 tra Palazzo di Città e Immobiliare Panoramica. Nel 2023, con la delibera numero 211, l’amministrazione comunale aveva stabilito di procedere alla risoluzione della concessione del diritto di superficie per grave inadempimento da parte della società. Una volontà formalizzata successivamente, il 14 novembre 2024, attraverso una comunicazione con la quale l’Ente aveva dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa prevista dall’articolo 16 della convenzione. Una decisione contestata da Immobiliare Panoramica, che ha impugnato la risoluzione avviando un procedimento arbitrale, come previsto dalla stessa convenzione. Il Collegio arbitrale, composto dal presidente Antonio Briguglio, dall’arbitro nominato dalla società Giuseppe Morbidelli e da quello designato dal Comune Francesco Gianni, ha recentemente tentato di favorire una soluzione conciliativa. Con l’ordinanza numero 3 del 2026 sono state prospettate due possibili ipotesi di accordo, lasciando alle parti la possibilità di esprimere valutazioni e presentare modifiche o integrazioni entro il 16 novembre. Da qui la decisione dell’amministrazione comunale di formulare una propria controproposta, predisposta dallo studio legale dell’avvocato Nicola Maione, difensore dell’Ente nel procedimento arbitrale, dopo un confronto con l’Avvocatura civica e gli uffici comunali interessati. Il punto centrale della posizione assunta da Palazzo di Città riguarda il rispetto degli obblighi contrattuali. Il Comune, infatti, si dichiara disponibile a valutare soluzioni alternative alla pronuncia del lodo arbitrale, ma ribadisce che la risoluzione della convenzione non potrà essere oggetto di negoziazione senza la preventiva rimozione delle cause che l’hanno determinata. In sostanza, l’amministrazione non chiude la porta a un possibile accordo con Immobiliare Panoramica, ma pone come condizione il ripristino del rispetto degli obblighi previsti dalla convenzione originaria, che il Comune ritiene siano stati disattesi dalla società concessionaria. La controproposta ha ottenuto il parere favorevole dell’Avvocatura civica ed è stata successivamente sottoposta all’esame della Giunta, che ne ha condiviso l’impostazione. L’esecutivo ha quindi conferito mandato all’avvocato Maione di trasmettere formalmente il documento al Collegio arbitrale e di informare il sindaco sugli sviluppi e sull’esito del tentativo di conciliazione. La delibera non determina, dunque, il superamento del contenzioso né il raggiungimento di un’intesa tra le parti. Si tratta, piuttosto, di un’apertura al confronto accompagnata da condizioni precise, con le quali Palazzo di Città intende tutelare l’interesse pubblico e riaffermare la validità delle contestazioni che avevano portato alla risoluzione della concessione. Resta ora da verificare quale sarà la posizione di Immobiliare Panoramica rispetto alla controproposta comunale e se esistano i margini per raggiungere un’intesa capace di evitare la prosecuzione del giudizio arbitrale. La vicenda del Grand Hotel Salerno entra così in una nuova fase, con il futuro dei rapporti tra il Comune e la società concessionaria ancora legato all’esito del confronto davanti al Collegio arbitrale. Un passaggio delicato che potrebbe risultare determinante per definire una controversia che riguarda una delle principali strutture alberghiere della città.