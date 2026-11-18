di Roberto Scola

Nelle aree interne del Mezzogiorno, dove lo spopolamento rappresenta una delle sfide più complesse per le amministrazioni locali, il Comune di Roscigno offre dal 2011 un modello virtuoso di gestione dei flussi migratori e di inclusione sociale. Avviato originariamente all’interno della rete SPRAR e oggi consolidato attraverso il SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), il progetto promosso dall’ente ha superato il traguardo dei quindici anni di attività, trasformando quella che spesso viene percepita come un’emergenza in una leva strutturale di sviluppo, coesione e tenuta demografica. Nel corso di questo quindicennio, il piccolo centro cilentano ha aperto le proprie porte a singoli individui e nuclei familiari provenienti principalmente dall’Africa subsahariana e dal Nord Africa. Fin dall’inizio, tuttavia, l’impostazione data al progetto si è discostata dalla logica della mera assistenza temporanea. L’obiettivo perseguito dall’amministrazione comunale e dagli operatori del settore è stato quello di strutturare percorsi reali di autonomia, formazione professionale e radicamento sul territorio, affinché i beneficiari potessero diventare parte integrante del tessuto sociale ed economico del paese. I risultati di questo approccio emergono con chiarezza osservando le storie di chi ha scelto di restare. Diverse famiglie hanno infatti deciso di stabilirsi definitivamente a Roscigno, costruendo qui la propria quotidianità. Emblematica è la vicenda di Jamel, oggi impiegato presso la cooperativa che gestisce diversi servizi per conto dell’ente comunale. Un percorso di emancipazione condiviso all’interno del nucleo familiare: sua moglie lavora come dipendente in una casa albergo del territorio e ha completato con successo il percorso formativo per conseguire la qualifica di Operatrice Socio-Sanitaria (OSS), mentre la loro figlia frequenta regolarmente le scuole locali, crescendo insieme ai coetanei roscignoli e contribuendo a mantenere attive le classi del plesso scolastico. L’integrazione, tuttavia, passa anche attraverso la condivisione degli spazi, delle tradizioni e della vita pubblica. Negli anni il Comune ha promosso numerose occasioni di incontro per abbattere le barriere culturali e favorire la conoscenza reciproca. Le famiglie accolte sono state coinvolte attivamente negli appuntamenti identitari della comunità, a partire dalla partecipazione al suggestivo Presepe Vivente nello scenario storico di Roscigno Vecchia, fino alle manifestazioni civili e culturali organizzate in paese. Questo dialogo costante ha trovato un ulteriore punto di sintesi nell’iniziativa “La Panchina del Sindaco”, concepita come uno spazio pubblico informale di ascolto, confronto e partecipazione aperto indistintamente a tutti i residenti. Un ulteriore tassello fondamentale riguarda le politiche abitative. Attraverso le regolari procedure previste dalle normative vigenti, alcuni nuclei familiari hanno avuto accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Questa misura ha permesso di rispondere al bisogno di una casa stabile e, contemporaneamente, di recuperare e valorizzare un patrimonio immobiliare comunale e popolare che in diversi casi versava in stato di abbandono da anni, restituendo decoro e vitalità al centro abitato. Il sistema SAI ha inoltre generato importanti ricadute occupazionali dirette per la popolazione locale. Le operatrici di Roscigno impiegate nella gestione del progetto hanno maturato nel tempo un bagaglio di competenze altamente specialistiche, diventando figure professionali qualificate nel campo del sociale, della mediazione e dell’accompagnamento all’autonomia. L’accoglienza si è così rivelata un’opportunità concreta di lavoro qualificato anche per i cittadini del posto. A tracciare il bilancio di questo lungo percorso è il primo cittadino, Pino Palmieri: «La nostra esperienza dimostra che l’accoglienza, quando è organizzata, accompagnata da professionalità e sostenuta da un reale coinvolgimento della comunità, smette di essere un problema da gestire e diventa una risorsa preziosa per il futuro dei nostri borghi. A Roscigno non abbiamo soltanto offerto un rifugio, ma abbiamo costruito nuove relazioni e restituito nuova linfa vitale al paese».