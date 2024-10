Salerno, sottopasso via Dalmazia: martedì la riapertura

Si continua a lavorare senza sosta nel sottopasso tra via SS Martiri e via Dalmazia per poter rispettare la tabella di marcia: l’ultima data indicata dal Comune di Salerno per la riapertura è infatti quella di martedì 8 ottobre. Il giorno prima sono previsti gli ultimi sopralluoghi per verificare lo stato dell’arte ma, salvo imprevisti dell’ultima ora, ad inizio settimana il sottopasso sarà riaperto al traffico, con ripristino della viabilità originaria nelle strade circostanti. La riapertura era inizialmente prevista per il 30 settembre ma da Palazzo di Città nei giorni scorsi era arrivata la comunicazione dello slittamento. “Il maltempo delle ultime settimane – aveva reso noto il Comune – ha costretto a delle inevitabili soste per garantire in primo luogo la sicurezza dei lavoratori preservandoli dalle intemperie ed in generale assicurare lo svolgimento regolare di tutte le attività di cantiere per un risultato finale a regola d’arte”. Tali interruzioni hanno comportato, quindi, un lieve ritardo nella conclusione dei lavori. Inoltre, in aggiunta al programma iniziale si è deciso in corso d’opera di procedere anche alla rimozione della condotta fognaria risultata ormai obsoleta. L’intervento che ha portato alla chiusura del sottopasso era necessario per poter proseguire con la copertura del Trincerone Ovest, ritenuta fondamentale per il sistema della mobilità urbana, i parcheggi e per la regolare circolazione ferroviaria. Con il completamento dell’opera si ritiene che la città possa ricavare un notevole beneficio per la mobilità e la sosta veicolare, oltre che un più efficace deflusso delle acque piovane.