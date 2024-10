Cavese, punto d’oro a Picerno

di Francesco De Pisapia

AZ PICERNO-CAVESE 1-1

AZ PICERNO (4-2-3-1): Merelli; Pagliai, Seck, Santi, Guerra; Franco, Pitarresi (dal 21’st De Ciancio); Cardoni (dal 14’st Volpicelli), Maiorino (dal 1’st Santarcangelo), Esposito (dal 14’st Vitali); Petito (dal 40’st Cecere). A disposizione: Summa, Ragone, Graziani. All.: Francesco Tomei.

CAVESE (4-3-1-2): Boffelli; Rizzo, Peretti, Piana (dal 10’pt Loreto), Maffei; Konatè (dal 45’st Marchisano), Pezzella, Citarella; Vitale; Fella (dal 21’st Badje), Sorrentino (dal 45’st Marranzino). A disposizione: Lamberti, Di Somma, Quattrocchi, Tropea, Di Domenico. All.: Raffaele Di Napoli

ARBITRO: Giorgio Di Cicco di Lanciano (Massimiliano Starnini di Viterbo e Matteo Lauri di Gubbio). IV° ufficiale: Andrea Recupero di Lecce.

MARCATORI: 47′ pt Fella (C), 13′ st (rig.) Franco (AzP)

NOTE: Spettatori: 700 circa Ammoniti: al 32′ pt Citarella (C); al 23′ pt De Ciancio (AzP); al 30′ st l’allenatore Tomei (AzP); al 48′ st Seck (AzP). Angoli 4 a 3 per l’Az Picerno.

PICERNO – La Cavese esce indenne da Picerno sul campo dell’imbattuta capolista. Un punto meritato in virtù di quanto visto sul rettangolo di gioco. Mister Di Napoli deve fare a meno di Saio, Diarrassouba, Diop, Barba, Fornito e Vigliotti ma gli undici di partenza con il 4-3-1-2 sono quelli che domenica scorsa avevano battuto il Latina. Mister Tomei deve fare a meno invece in difesa di Allegretto, Gilli, Papini e Garcia fermi ai box, mentre in avanti assenti Energe e Bernardotto ed anche il tecnico di casa conferma il modulo che nel posticipo aveva battuto il Messina ossia il 4-2-3-1. Fase di studio e densità a centrocampo tolgono spettacolo ad inizio gara con le squadre che pur palleggiando a turno non riescono a rendersi pericolose. Piove sul bagnato in casa metelliana quando al 10’ Piana è costretto ad uscire per infortunio al ginocchio; al suo posto Loreto nell’inedito ruolo di centrale ma il tecnico non modifica l’assetto iniziale chiedendo agli esterni di centrocampo di rientrare in fase di non possesso. Al 15’ Sorrentino se ne va sulla sinistra superando in dribbling Pagliai e calciando dal limite con il destro a giro ma Merelli è bravo in tuffo a respingere. Cinque minuti più tardi si fa vedere il Picerno con Esposito che approfitta di un errore di Loreto rubando la sfera e provando il sinistro a rientrare che termina un metro fuori circa alla destra di Boffelli. Al 23’ Maiorino s’inserisce su un taglio di Esposito sul centro sinistra calciando immediatamente ma Boffelli respinge con il corpo in angolo. Al 28’ Maffei partendo dalla difesa percorre tutto il campo e non trovando compagni liberi tenta la conclusione dalla distanza ma il tiro debole è facile preda del portiere. I metelliani chiudono quasi sempre le linee di passaggio portando pressing sulla prima palla, costringendo così i locali al lancio. Al 36’ Sorrentino spreca una buona ripartenza facendosi fermare al momento di calciare in area da Cardoni che riesce anticipando ad appoggiare al portiere: passaggio naturalmente considerato involontario. Al 41’ su una palla vagante si avventa Petito calciando di prima intenzione con l’estremo metelliano che para senza difficoltà, ma due minuti più tardi allo stesso attaccante Boffelli si oppone alla grande respingendogli di piede una conclusione da distanza ravvicinata. Nel secondo minuto di recupero del primo tempo la Cavese trova il vantaggio. Sorrentino dalla sinistra va via in fuga e quasi dalla linea di fondo serve teso al centro dove Fella come un falco si avventa e gira di prima intenzione la palla sotto la traversa imparabile per Merelli.Ad inizio ripresa subito un cambio per i lucani con Santarcangelo al posto di Maiorino per cercare si spostare in avanti il baricentro alla ricerca del pari immediato ma è la Cavese a reclamare un calcio di rigore quando Pezzella in ripartenza taglia per Vitale ed in area viene travolto da Seck, ma per il sig. Di Cicco è tutto regolare. Rigore che invece assegna al 57’ al Picerno per un fallo di mano di Konatè. Dagli undici metri Franco trova proprio l’angolino dove il portiere si era tuffato. I locali ci credono e mister Tomei inserisce l’artiglieria pesante con Volpicelli e Vitali. Al 61’ la Cavese ci prova con Fella con Marelli che blocca a terra il destro dal limite. Rispondono i locali con Pagliai al 62’ il cui cross si trasforma in un tiro che Boffelli devia in angolo. Altro cambio per i lucani con l’ingresso di De Ciancio per Pitarresi per intensificare maggiormente la manovra offensiva. Al 77’ la Cavese spreca una buona occasione. Bravissimo Sorrentino nella fase di lettura dell’azione ad anticipare Seck; l’attaccante serve il neo entrato Baje che non riesce a toccare, ma la palla arriva sui piedi di Pezzella che scarica il destro dal limite che termina sopra la traversa. All’83’ i metelliani sciupano il colpo del ko con Sorrentino splendidamente lanciato nel corridoio centrale da Pezzella; l’attaccante si presenta in piena area e anche se disturbato al momento di concludere riesce a calciare ma Merelli si oppone alla grande con il “piattone” sul palo di pertinenza deviando in angolo. Capovolgimento di fronte e Santarcangelo in mezza girata a terra impegna Boffelli che respinge e Petito che riprende spedendo con il sinistro sul fondo. Al 90’ il neo entrato Cecere scaglia un rasoterra dalla distanza che Boffelli devia in angolo. Non accade più nulla e i metelliani possono così allungare la striscia positiva a tre turni e recuperare le energie in vista del prossimo derby stagionale al “Lamberti” contro la Turris.