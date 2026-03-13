Salerno. Si spacca il Psi, arriva Cammarota, via Avella - Le Cronache Ultimora
Salerno. Si spacca il Psi, arriva Cammarota, via Avella

  • Marzo 13, 2026
Cammarota nel Psi:

Le Cronache lo aveva annunciato il 6 febbraio Antonio Cammarota, leader de La Nostra Libertà, scioglie le riserve e annuncia la sua adesione al Psi, esattamente come anticipato da questo giornale lo scorso 6 febbraio. Il già presidente della commissione Trasparenza ha scelto di rinunciare alla candidatura alla carica di sindaco e di scendere in campo come candidato al consiglio comunale. La presentazione della candidatura si terrà domenica alle ore 10, presso il Bar Moka di Salerno. All’iniziativa saranno presenti il segretario provinciale Silvano Del Duca, il consigliere regionale Andrea Volpe e il segretario nazionale di Avanti Psi, Enzo Maraio. Sempre in casa Psi resta in bilico la ricandidatura di Rino Avella, in rotta con il partito. La decisione finale per il consigliere comunale uscente arriverà lunedì, quando è previsto un incontro tra il segretario provinciale Silvano Del Duca e i consiglieri uscenti. All’incontro parteciperanno anche altri esponenti del comitato cittadino e candidati al consiglio comunale. Voci delle ultime ore vedrebbero Avella vicino a Casa Riformista, ma resta viva la speranza di una riconferma in salsa socialista. Tutto potrebbe dipendere anche dalle intenzioni del partito che, finalmente, dovrebbe sciogliere le riserve: sostegno a Vincenzo De Luca oppure adesione al campo largo? Per ora la risposta sembra abbastanza scontata, ma non è ancora detta l’ultima parola.

