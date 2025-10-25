Salerno, scossa di terremoto - Le Cronache Ultimora
  • Ottobre 25, 2025
Salerno, scossa di terremoto

Scossa di terremoto avvertita distintamente a Salerno e in provincia, in particolare costiera, cava e nocera. Epicentro ad Avellino e provincia

