Salerno piange il capitano Giovanna Siniscalco

Il corpo della polizia municipale di Salerno dice addio al Capitano Siniscalco Giovanna, in servizio, responsabile dell’ Ufficio Ricorsi. La donna è venuta a mancare la scorsa notte. L’ultimo saluto questa mattina alle ore 11.30 presso la chiesa Gesù Redentore nel quartiere Europa. Lascia il marito Luigi De Martino, i figli Giuseppe, Maria Giovanna e Francesco. Il capitano Siniscalco è stata una persona moltostimata per il suo attaccamento al lavoro, per l’amore verso la divisa, apprezzata dai colleghi che oggi la piangono. “Donna meravigliosa di una bontà infinita, non meritava tanta sofferenza. Cara Giovanna sarai un angelo bellissimo”, ha scirtto un’amica. L’agente è la cognata del consigliere comunale Filomeno Di Popolo. La redazione di Le Cronache si stringe al dolore dellaa famiglia, al consigliere Di Popolo e la moglie e agli agenti della polizia municipale per il lutto.