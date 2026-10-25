Salerno. Raccolta rifiuti regolare nonostante il blocco

Il blocco degli autotrasportatori non ferma la raccolta differenziata a Salerno. Nonostante le difficoltà che negli ultimi giorni hanno interessato il sistema di trasporto e conferimento dei rifiuti, Salerno Pulita è riuscita a garantire la continuità dei servizi di raccolta e spazzamento sull’intero territorio comunale, evitando particolari disagi per cittadini e attività commerciali. L’unica conseguenza dell’emergenza è stata la temporanea chiusura dei Centri di Raccolta comunali di Arechi e Fratte, che torneranno regolarmente operativi a partire da martedì 27 ottobre. Un risultato che la società partecipata attribuisce innanzitutto alla collaborazione dei cittadini salernitani, che anche durante i giorni più complessi hanno continuato a rispettare le modalità di conferimento dei rifiuti, contribuendo alla tenuta del sistema. Un comportamento responsabile che ha consentito di evitare accumuli lungo le strade e di mantenere condizioni di decoro urbano nonostante le difficoltà logistiche. Fondamentale anche l’impegno dei lavoratori di Salerno Pulita, chiamati a fronteggiare una situazione straordinaria senza interrompere le attività quotidiane. «Desidero esprimere la gratitudine a tutti i dipendenti che, con professionalità, disponibilità e spirito di sacrificio, hanno consentito di mantenere invariati i livelli di servizio, evitando rallentamenti nelle attività di raccolta e spazzamento nonostante l’emergenza», ha dichiarato Vincenzo Bennet, amministratore unico della società. Un contributo decisivo è arrivato inoltre dalle aziende coinvolte nel ciclo integrato dei rifiuti. In particolare, Bennet ha rivolto un ringraziamento a Cartesar, EcoAmbiente e Ageco Sud, quest’ultima impegnata a garantire aperture straordinarie e operatività anche durante le ore notturne per consentire il regolare conferimento dei materiali raccolti sul territorio. Dietro la continuità del servizio anche un’attenta attività di programmazione interna. I responsabili aziendali hanno infatti provveduto a riorganizzare la logistica, ottimizzando gli spazi disponibili per lo stoccaggio temporaneo, i consumi e l’impiego dei carburanti. Una gestione che ha permesso di contenere le ripercussioni del blocco degli autotrasportatori e assicurare il normale svolgimento delle operazioni. A rivelarsi particolarmente importante è stata anche la disponibilità del sito di stoccaggio realizzato durante l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo De Luca. L’infrastruttura, destinata all’accumulo temporaneo dei rifiuti prima del trasferimento agli impianti di trattamento, ha rappresentato un elemento strategico per affrontare le difficoltà legate al trasporto. Una soluzione che, secondo Salerno Pulita, conferma l’importanza di una pianificazione di lungo periodo nella gestione del ciclo dei rifiuti. La società sottolinea dunque come la risposta all’emergenza sia stata possibile grazie al coordinamento tra operatori, aziende partner e cittadini, evitando che le criticità registrate nel settore dell’autotrasporto si trasformassero in un problema per la città. «La risposta efficace a questa emergenza è il risultato di un grande gioco di squadra tra cittadini, lavoratori, aziende partner e responsabili del servizio. A tutti va il nostro più sincero ringraziamento per aver consentito alla città di superare una fase complessa senza particolari criticità e senza la presenza di rifiuti sulle strade», ha concluso Bennet. Con la riapertura dei centri di raccolta di Arechi e Fratte, prevista per martedì, tornerà pienamente operativo anche il servizio di conferimento diretto da parte dei cittadini. Si chiude così una fase delicata per il sistema cittadino di gestione dei rifiuti, che ha superato le difficoltà senza conseguenze significative sulla regolarità della raccolta differenziata.