Salerno, prende a martellate la moglie e prova a strangolarla:

La Polizia di Stato, lo scorso 11 novembre, ha arrestato un cittadino dello Sri Lanka per maltrattamenti in famiglia.

Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, a seguito di una segnalazione di lite violenta in strada, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno è intervenuto nel centro storico di Salerno, dove hanno fermato l’indagato che, che poco prima, aveva aggredito con violenza la moglie, connazionale, colpendola con un martello e una stampella, tentando anche di strangolarla.