Salernitana: ecco il nuovo staff tecnico

E’ stata ufficializzata in giornata tramite un comunicato apparso sul proprio sito web la squadra di lavoro che affiancherà l’allenatore della Salernitana Giovanni Martusciello. Al suo fianco in panchina come vice ci sarà Alessandro Pane. Ecco il resto del team:

Collaboratore tecnico: Luca Spadafora

Preparatore atletico/Responsabile performance: Giacomo Cofano

Preparatore dei portieri: Paolo Di Sarno

Collaboratore tecnico: Marco Celia

Match analyst: Sandro Antonini

Recupero infortunati: Vincenzo Laurino