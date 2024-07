Salerno nl degrado, le foto

Degrado in città, diverse segnalazioni in poche ore. Il centro cittadino e il centro storico sembrano essere quelle più colpite, come segnalato dal comitato territoriale Salerno Mia e dall’associazione Help tutela e Sostegno dei Consumatori. In particolare, Dario Renda del Comitato Territoriale Salerno Mia evidenzia il degrado nel centro storico. I residenti sono esasperati, si sentono soli e completamente ignorati dalle istituzioni. Le impalcature sorgono ovunque, bloccando il passaggio e trasformandosi in barriere insormontabili per le persone con difficoltà motorie. «Il verde pubblico è assente o abbandonato a se stesso, la manutenzione è un miraggio e l’immondizia regna sovrana. Non bastavano i soliti incivili: ora anche gli stranieri, disinformati dagli host dei B&B, lasciano sacchetti di indifferenziato ovunque, aggravando una situazione già insostenibile – ha denunciato Renda – Questi B&B nascono nei sottoscala, nei box auto e in negozi trasformati senza che si sappia come abbiano ottenuto i permessi. I carrellati spuntano ad ogni angolo e la pulizia delle strade è praticamente inesistente. I vicoli puzzano in modo insopportabile, tanto che molti residenti sono costretti a gettare secchi d’acqua con detersivo per mitigare il fetore che invade le loro case, anche se questa pratica non fa che inquinare ulteriormente le acque bianche e il mare. Le deiezioni canine sono dappertutto». E poi l’attacco all’amministrazione Napoli: «E le istituzioni? Qual è la loro visione per Salerno? Di recente hanno rimosso una panchina nel centro storico senza alcuna spiegazione, solo per fare spazio a un nuovo parcheggio per motorini. È un’assurdità. Le persone sono esasperate, al punto che molti stanno già lasciando la città o stanno seriamente pensando di farlo». Nel frattempo l’Associazione Help tutela e Sostegno dei Consumatori, rilancia e rappresenta lo stato di degrado, di alcuni quartieri della città. Sono pervenute e continuano ad arrivare numerose segnalazioni da parte di cittadini residenti in Via La Mennolella, che lamentano la scarsa manutenzione della sede stradale, dei marciapiedi e del verde pubblico. «La situazione, negli ultimi dieci giorni, si è aggravata per l’assenza di illuminazione pubblica. Ogni viale, di sera, rimane sistematicamente al buio. Inoltre, si sono verificati diversi furti nelle abitazioni e tentativi di effrazione. I residenti, preoccupati, nonostante l’invio di molteplici comunicazioni ufficiali all’Ente Comunale e all’autorità di Pubblica Sicurezza, ad oggi, non hanno ricevuto alcuna risposta, tanto è vero che alcun intervento risolutivo è stato eseguito. Appare grave che un quartiere a pochi passi dal centro, abitato da numerose famiglie, risulti da anni abbandonato a se stesso, per la carenza dei servizi essenziali che ogni Ente deve garantire», ha dichiarato il presidente Lorenzo Forte. Intanto, nella giornata di ieri Personale di Salerno Pulita e agenti della Polizia Municipale hanno iniziato le operazioni di sgombero dell’ex area mercatale di Mariconda. La zona è stata utilizzata negli ultimi tempi come ricovero dai senzatetto ed era diventata una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto.Le attività di bonifica dureranno tutta la settimana. Contestualmente alle operazioni di pulizia, si procederà anche ad incrementare le misure di sicurezza relative agli accessi per evitare intrusioni da parte di estranei.