De Luca, foto con Meloni? Mi è costata 1,2 mld

“Ieri, alla fine, mi hanno anche chiamato per fare una fotografia. È la fotografia più costosa del mondo, mi costa 1,2 miliardi di euro. Come il Salvator Mundi di Leonardo da Vinci”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine del viaggio inaugurale della Linea 6 della metropolitana di Napoli, commentando la foto scattata ieri a Bagnoli dopo la firma del protocollo d’intesa tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, in qualità di commissario straordinario di governo per il Sin Bagnoli-Coroglio. Il governatore era stato chiamato sul palco dalla premier per la fotografia conclusiva anche con il ministro Fitto presente in sala. De Luca è poi tornato a parlare dei finanziamenti per il risanamento dell’ex area Italsider nella zona occidentale della città partenopea. Linea 6 metrò Napoli è finanziata dalla Regione “Questa linea 6 è finanziata per 43 milioni di euro dal Comune di Napoli, per 118 milioni dallo Stato e per 558 milioni dalla Regione Campania nei diversi periodi, quindi è un finanziamento fondamentalmente della Regione Campania”. Lo ha affermato il governatore Vincenzo De Luca, a margine dell’inaugurazione della linea 6 della metropolitana di Napoli. De Luca, nel sottolineare la bellezza dell’opera, ha evidenziato che “il servizio parte, ma in maniera incompleta”. “Diciamolo subito, altrimenti la gente si aspetta che sia un servizio perfetto ma non è così – ha detto – oggi è un’inaugurazione: il servizio sarà attivo fino alle 15.30 e i treni sono ancora quelli di 30-40 anni fa, perché sono in produzione da Hitachi quindi la fruibilità della metropolitana è ancora un po’ precaria, bisogna avere un po’ di pazienza”. Il presidente ha ricordato che “qualcosa manca ancora per il finanziamento dei vagoni nuovi, mancano un po’ di risorse per l’allargamento del deposito di via Campegna, ma è un passo importante, è un primo passo”. Una quota di 200 milioni di euro, provenienti dai fondi di sviluppo e coesione distinti alla Regione Campania, e’ destinata al cofinanziamento per i Campi Flegrei. “E’ l’unico esempio al mondo nel quale per problemi di disastri ambientali, caricano i fondi sulle Regioni. Mica quando c’e’ il terremo all’aquila paga la regione Abruzzo? Paga lo stato. In Emilia paga lo Stato”. Lo ha sottolineato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca rispondendo ai giornalisti a margine della inaugurazione delle stazioni della Linea 6 della Metropolitana di Napoli. LE REAZIONI “E’ chiaro che dobbiamo lavorare tutti insieme. Ci sono vari livelli istituzionali che devono lavorare insieme, anche perche’ ricordo che questi sono fondi europei e senza una collaborazione e senza un lavoro di squadra non si arriva da nessuna parte”. Lo dice il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, parlando con i giornalisti nel giorno dell’inaugurazione della Linea 6 della metropolitana. E’ un mantra che il primo cittadino ripete spesso nell’ultimo periodo. Pur senza citarlo, Manfredi sembra far riferimento al presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che da tempo ha assunto un atteggiamento molto diverso e piu’ conflittuale con il Governo, accusando lo stesso Manfredi di essere troppo neutrale e di non prendere posizione in questo senso. “Pensiamo allo sforzo che abbiamo fatto qui, sulla Linea 6 – aggiunge il sindaco – la collaborazione che abbiamo avuto dal ministero delle infrastrutture e dall’Agenzia nazionale per la sicurezza. Ci sono vari livelli istituzionali che devono lavorare insieme”.