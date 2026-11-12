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Salerno

Salerno Mobilità, scontro con sindacati

  • Novembre 12, 2026
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Salerno Mobilità, scontro con sindacati

Si inasprisce lo scontro tra Salerno Mobilità e le organizzazioni sindacali. FILT Cgil, FIT Cisl e Uiltrasporti denunciano la persistente indisponibilità dell’azienda al confronto sulla nuova organizzazione del lavoro, che entrerà in vigore il prossimo 16 novembre, e chiedono l’intervento immediato del Comune di Salerno e di Sistemi Salerno Holding Reti e Servizi. In assenza di risposte, i sindacati hanno annunciato per oggi, dalle 10 alle 12, un presidio davanti a Palazzo di Città. A firmare la nota sono i rappresentanti provinciali Carmen Morra, Diego Corace e Marco Vicinanza, che contestano la decisione aziendale di procedere unilateralmente alla riorganizzazione, senza accogliere le richieste di sospensione e approfondimento avanzate dalle parti sociali. Particolarmente duro il giudizio sulla risposta fornita da Salerno Mobilità, accusata di aver liquidato come semplici «lagnanze» le preoccupazioni dei lavoratori relative a turnazioni, carichi operativi, riposi e sicurezza. Nel mirino anche alcune affermazioni aziendali ritenute potenzialmente discriminatorie nei confronti del personale contrario alle nuove disposizioni. I sindacati hanno già conferito mandato ai propri legali per valutare eventuali iniziative giudiziarie, anche in relazione a possibili condotte antisindacali ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori. A preoccupare è anche la situazione degli ausiliari della sosta. Secondo le organizzazioni sindacali, numerosi operatori assunti circa cinque mesi fa sarebbero ancora sprovvisti del decreto necessario per svolgere pienamente le attività di accertamento delle violazioni. Una criticità che rischia di pesare sull’efficienza del servizio proprio durante Luci d’Artista, quando l’afflusso di visitatori determina un incremento della circolazione e della domanda di parcheggi. Le sigle denunciano inoltre una distribuzione disomogenea delle responsabilità e dei carichi di lavoro, riservandosi di coinvolgere anche l’Ispettorato territoriale del lavoro per verificare le condizioni operative e il rispetto dei riposi. Da qui la richiesta di convocare con urgenza un tavolo istituzionale che riunisca Comune, Holding, vertici aziendali e rappresentanze sindacali, per scongiurare un ulteriore aggravamento della vertenza. Il presidio annunciato per questa mattina rappresenta dunque un nuovo passaggio di una protesta che rischia di intensificarsi proprio nel periodo di maggiore pressione sulla mobilità cittadina.

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