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Provincia Eboli

Del Vecchio: Eboli. Serve una svolta

  • Novembre 12, 2026
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Del Vecchio: Eboli. Serve una svolta

Alfonso Del Vecchio, già segretario del Partito Comunista Italiano di Eboli e oggi esponente di Eboli Popolare, interviene nel dibattito politico cittadino in vista delle amministrative del 2027. Dalla crisi amministrativa alla costruzione del nuovo campo progressista, indica le priorità per il rilancio della città, chiedendo discontinuità, rinnovamento e partecipazione.

Memoria storica: come è cambiata Eboli in questi decenni e quali occasioni ha mancato?

Eboli è rimasta ferma al palo, anzi ha fatto passi indietro, perdendo occasioni di sviluppo e coesione. Il PNRR, straordinaria opportunità di trasformazione e rilancio dei servizi, è stato ridotto a interventi frammentati e senza una visione complessiva. Occorre rimettere al centro le persone e il welfare, garantendo sei diritti fondamentali: casa, istruzione, salute, mobilità, sicurezza urbana e socialità. Solo così potremo ricostruire una comunità democratica e inclusiva.

Nuovo progetto politico: quali valori accomunano la tradizione del PCI e il nuovo rassemblement progressista?

Il filo conduttore è rimettere al centro le persone, i diritti e il futuro di Eboli. Abbiamo unito forze politiche, civiche e sociali per superare le frammentazioni. Vogliamo creare lavoro dignitoso valorizzando le eccellenze della Piana del Sele, fermare il consumo di suolo, collegare centro e periferie con trasporti elettrici e garantire casa, scuola e servizi, recuperando gli spazi vuoti come luoghi di aggregazione. Legalità e ascolto saranno le nostre bussole. Non un’alleanza di facciata, ma una comunità d’intenti con un programma che presenteremo nelle prossime settimane.   Coalizione: il manifesto riunisce sette sigle, ma mancano PD e Riformisti Democratici. Il progetto resta aperto?

Assolutamente sì. Con il PD avevamo avviato un confronto, anche attraverso la segretaria cittadina Simona Naimoli e l’ex consigliere Pierluigi Garletta, riscontrando convergenza su discontinuità e rinnovamento. Dopo l’estate il dialogo si è interrotto, ma il cantiere resta aperto. Un campo progressista senza il PD è monco, ma il PD ha bisogno di un impianto progressista chiaro. La porta rimane aperta anche ai Riformisti Democratici e alle energie civiche e sociali, su basi trasparenti e senza compromessi al ribasso.  Commissariamento: quali responsabilità politiche hanno condotto Eboli a questa situazione e quali conseguenze rischia la città?

È l’epilogo di una stagione segnata da confusione, personalismi e irresponsabilità. Rimpasti, sedute consiliari saltate, documenti di sfiducia e polemiche hanno caratterizzato oltre quattro anni e mezzo di amministrazione Conte, rendendo difficile governare. La vera sconfitta è stata anche la paralisi precedente al commissariamento. Il commissario garantisce legalità e ordinaria amministrazione, ma questioni strategiche come alta velocità, Terna e svincolo autostradale richiederebbero una guida politica autorevole, capace di tutelare gli interessi della città. Eboli, tuttavia, ha già attraversato quattro commissariamenti, dopo le esperienze Morrone, Melchionda, Cariello e Conte, riuscendo sempre a rialzarsi.

Amministrazione Conte: qual è il giudizio definitivo sull’esperienza di Mario Conte?

Ha deluso le aspettative degli ebolitani. Già la sera della vittoria qualcuno aveva espresso preoccupazione per la tenuta della coalizione. I fatti hanno confermato quei timori: la maggioranza è passata da sedici a quattordici consiglieri e il sindaco ha dovuto rincorrere continuamente gli equilibri interni, sottraendo energie ai problemi della città. È stata inoltre l’amministrazione che negli ultimi vent’anni ha convocato meno Consigli comunali. Senza leadership, disciplina di coalizione e visione comune, la politica diventa esercizio di autoconservazione. Vincere le elezioni non significa necessariamente saper governare.

Sviluppo cittadino: da quali priorità deve ripartire Eboli tra lavoro, agricoltura, turismo e servizi?

Questi settori non possono essere considerati compartimenti separati. Eboli possiede un patrimonio unico: eccellenza agroalimentare, costa, pineta di Campolongo, fiume Sele e centro storico. Occorre integrarli attraverso itinerari turistici, mobilità dolce e percorsi del gusto, destagionalizzando l’offerta e creando occupazione. Servono inoltre rigenerazione delle periferie, recupero del centro storico, tutela del Sele, riduzione delle dispersioni idriche e prevenzione del dissesto. La Piana del Sele deve diventare protagonista dell’Agricoltura 4.0, sostenendo innovazione digitale, risparmio idrico e tracciabilità delle filiere. Infine, digitalizzazione comunale, servizi sociali e scolastici efficienti e nuovi spazi culturali devono completare il progetto.  Classe dirigente: come ricostruire la fiducia dei cittadini dopo anni di crisi e instabilità?

La risposta si fonda su due pilastri: discontinuità e rinnovamento radicale. Serve superare il vecchio modo di fare politica, puntando su competenza, trasparenza e ascolto del territorio. Dobbiamo aprire a energie nuove, persone preparate e libere dalle vecchie logiche di potere. Promuoveremo il coinvolgimento e la partecipazione attiva della comunità, perché ogni cittadino deve tornare protagonista delle scelte pubbliche.

Elezioni 2027: quale profilo dovrà avere il prossimo candidato sindaco e quale ruolo intende assumere personalmente?

Occorre una figura competente, trasparente, con una forte visione amministrativa e soprattutto capace di ascoltare e unire la comunità, libera dalle vecchie logiche di potere. Quanto al mio ruolo, metterò passione ed energie al servizio del progetto, ma non sarò candidato né a sindaco né al Consiglio comunale. La mia priorità è contribuire a costruire una squadra forte, un programma credibile e una partecipazione popolare reale. Contano il futuro della città e la forza delle idee, non i singoli nomi.

Marco Naponiello

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