Salerno, Liceo Tasso “occupato”

Il clima di protesta e il malcontento economico arrivano anche tra i banchi delle scuole superiori cittadine. Questa mattina, gli studenti del Liceo Classico Torquato Tasso di Salerno hanno dato un forte segnale di mobilitazione affiggendo suno striscione con la scritta «OCCUPATO» sulla facciata principale dell’istituto, che è stato poi fatto rimuovere dalla dirigente scolastica.
L’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto di proteste che, nei giorni scorsi, ha visto susseguirsi manifestazioni e contestazioni pubbliche legate soprattutto al caro carburanti e all’aumento generale dei prezzi che continua a pesare pesantemente sui bilanci delle famiglie e dei cittadini.
I nodi da sciogliere: richieste e continuità didattica
Al momento, l’azione studentesca apre interrogativi rilevanti sul prosieguo delle attività scolastiche all’interno dello storico liceo del centro cittadino:
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Le motivazioni specifiche: Resta da comprendere nel dettaglio se alla piattaforma di protesta di carattere nazionale (carovita ed energia) si affianchino vertenze e rivendicazioni interne legate alla gestione dell’edilizia scolastica o ai servizi dell’istituto.
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La didattica e gli spazi: Non è ancora chiaro se il gesto simbolico si tradurrà in un’effettiva occupazione prolungata degli spazi scolastici con la conseguente sospensione delle normali lezioni, oppure se la protesta assumerà forme differenti di assemblea e mobilitazione permanente.