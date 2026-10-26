Salerno, Liceo Tasso “occupato”

Il clima di protesta e il malcontento economico arrivano anche tra i banchi delle scuole superiori cittadine. Questa mattina, gli studenti del Liceo Classico Torquato Tasso di Salerno hanno dato un forte segnale di mobilitazione affiggendo suno striscione con la scritta «OCCUPATO» sulla facciata principale dell’istituto, che è stato poi fatto rimuovere dalla dirigente scolastica.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto di proteste che, nei giorni scorsi, ha visto susseguirsi manifestazioni e contestazioni pubbliche legate soprattutto al caro carburanti e all’aumento generale dei prezzi che continua a pesare pesantemente sui bilanci delle famiglie e dei cittadini.

I nodi da sciogliere: richieste e continuità didattica

Al momento, l’azione studentesca apre interrogativi rilevanti sul prosieguo delle attività scolastiche all’interno dello storico liceo del centro cittadino: