Pallone d’Oro, vincerà Mbappé? L’indizio dopo il Clasico

(Adnkronos) –

Kylian Mbappé vincerà il Pallone d’Oro 2026? L’attaccante del Real Madrid, che ieri ha deciso il Clasico contro il Barcellona firmando una doppietta, è tra i favoriti per ricevere il premio che verrà assegnato oggi, lunedì 26 ottobre, a Londra.

Uno ‘spoiler’ su chi vincerà la 70esima edizione del premio, tra le più incerte di sempre, potrebbe essere arrivato proprio dal fuoriclasse francese. Al termine del match del Camp Nou, Mbappé, mentre parlava con il comico francese Redouane Bougheraba, ha confermato di avere ottime chance di vincere.

“Domani sarò lì…”, gli ha detto il comico riferendosi alla cerimonia e Mbappé ha risposto “ci siamo, ci siamo”. Una conferma sulle ottime chance di vittoria dell’attaccante del Real. Il video è stato condiviso da Dazn France ed è diventato rapidamente virale sui social.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)