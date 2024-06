Salerno, la proposta: tribuna azzurra intitolata a Novella

«Intitolare la Tribuna Azzurra, come proposto da Stefano Trapanese, dello Stadio Arechi di Salerno a Gianni Novella significa donare un valore inestimabile a questo impianto». Lo ha dichiarato Dario Renda, presidente del comitato territoriale Salerno Mia che ha lanciato una petizione sulla piattaforma Change.Org per chiedere di dedicare una parte dello stadio Arechi al noto presentatore, giornalista e tifoso venuto a mancare pochi giorni fa a causa di un brutto male. «Gianni Novella non era soltanto un tifoso della Salernitana con il sangue granata, né solo un cittadino di Salerno Doc; era un autentico esempio di forza, coraggio e generosità per tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscerlo – ha chiarito Renda, autore della raccolta firme -Dedicargli la Tribuna Azzurra è un atto doveroso che celebrerebbe non solo la sua passione per la squadra, ma anche i valori umani che ha incarnato. Sarebbe un tributo che risuonerebbe nel cuore della nostra comunità, un segno tangibile di riconoscenza per un uomo che ha dato tanto, non solo come tifoso ma come esempio di vita». Il pittore salernitano infatti a poche ore dall’ultimo saluto sui social ha detto: «Sarebbe giunta l’ora di cambiare il nome alla tribuna azzurra (che di azzurro un tempo aveva i sediolini). Così come la curva sud è diventata la Curva Siberiano intitoliamo la tribuna a Gianni Novella. Facciamo crescere questa idea, che diventi una petizione popolare. Gianni lo merita». e.n