La festa granata del club Salerno 2010

Enzo Sica

Il compleanno della Salernitana (105 anni di vita) non poteva passare inosservato da parte dei soci del Salerno club 2010 che come fanno ormai da anni malgrado la scomparsa di tifosi storici della Bersagliera come Armandino, Gerry e Gianni proprio alcuni giorni fa e, dunque, quasi in prossimità del compleanno anche se con un velo di tristezza hanno voluto fare tale celebrazione. Il presidente storico del club, Salvatore Orilia, con un velo di tristezza per questi amici, ai quali ha voluto dedicare proprio a loro questo incontro, ha riunito i soci presso un noto locale della Costa sud Salerno con una serata molto sobria, in ricordo degli scomparsi. Al momento del taglio della torta sulla quale c’erano impresse le date 1919 – 2024 della costituzione della società granata, prendendo la parola il presidente Orilia e si è augurato che la squadra, dopo il campionato deludente appena terminato, possa nel prossimo torneo di serie B essere annoverata tra le protagoniste principali della stagione. Sulla stessa falsariga anche una dichiarazione del vice presidente Rosario Camaggio:anche se tristi abbiamo deciso di fare la nostra festa per celebrare il compleanno della Salernitana. Sono convinto che Gianni, Gerry e Armandino ne sarebbero felici>. Il socio Ciro Borsa, in un suo breve pensiero, ha voluto ricordare i tre tifosi scomparsi:< rimarranno per sempre nei nostri cuori e la nostra Salernitana dovrà onorarli disputando un campionato di serie B di qualità Prima dei fuochi d’artificio finali a mare che hanno chiuso la bella serata l’addetto stampa del club, Andrea Criscuolo ha, ancora una volta, come era giusto fare, ricordare i tre tifosi scomparsi: <Con la morte nel cuore abbiamo deciso di non annullare questa nostra festa stasera. Sono convinto che il club abbia deciso bene anche perchè abbiamo ricordato e ricorderemo sempre i tre tifosi scomparsi negli ultimi giorni con la speranza che la squadra possa nel prossimo torneo di B dedicare loro qualcosa di importante nel campionato cadetto che disputerà>