Salerno. Ispettori del Mef, blitz al Comune

Ispettori del Mef, lunedì mattina, a Palazzo di Città. La notizia si è diffusa solo nella giornata di ieri quando alcuni consiglieri di maggioranza hanno provato a chiedere spiegazioni per capire se il Comune oggi vive un momento di crisi economica importante, come più volte denunciato, e se vi sono altre problematiche da affrontare. Una visita che, fanno sapere da Palazzo di Città, “era già programmata per la verifica del rispetto del patto e delle misure intraprese”. Inoltre, hanno fatto sapere ancora “non ci sono grossi problemi anche perché come abbiamo sempre detto il patto è modulare e se non centri pienamente l’obiettivo hai il margine per recuperare l’anno successivo”. Parole che sembrano però non convincere particolarmente. A chiedere in più occasioni l’intervento del Mef il consigliere di Forza Italia Roberto Celano e il deputato salernitano, vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati, Pino Bicchielli, che sulla questione bilancio ha presentato ben due interrogazioni parlamentari. Non si esclude infatti che proprio questa attenzione riservata dal consigliere e dal parlamentare abbia spinto il Mef a recarsi a Palazzo di Città per verificare le tante problematiche presenti in termini finanziari. Oggi infatti a Palazzo di Città c’è una questione seria da affrontare: l’attuale assessore al Bilancio Eva Avossa infatti sembra infatti poco idonea al suo ruolo, incapace di portare avanti il progetto avviato dalla precedente assessora Paola Adinolfi. Fu proprio lei infatti ad aderire al Patto Salva Città ma oggi il Comune non è in grado di rispettare le scadenze. Problema che oggi sembra essere sottovalutato da tutti ma potrebbe, in futuro, generare problemi ancora più seri. Già nel mese di maggio il capogruppo di Forza Italia aveva denunciato che l’amministrazione non era riuscita a ripianare la quota del 2023, invocando l’intervento del Mef al quale puntualmente sono giunte tutte le segnalazioni del consigliere di opposizione. Il deputato salernitano di Noi Moderati sulla vicenda, come già detto, ha presentato due interrogazioni parlamentari, denunciando che “già nei bilanci consuntivi deliberati dal comune negli anni 2020 e 2021 sono state riscontrate criticità che ne pregiudicano l’affidabilità e la veridicità”. Il deputato aveva chiesto l’intervento dell ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Interno per tutelare i cittadini del Comune di Salerno e fare luce sulle problematiche emerse dal bilancio.