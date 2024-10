Lanzara: Non sono candidato alla Provincia

di Mario Rinaldi

Una decisione netta, senza tentennamenti: il sindaco di Pontecagnano-Faiano, Giuseppe Lanzara non si candiderà per le eventuali elezioni provinciali anticipate a seguito dello scandalo giudiziario che ha travolto l’attuale presidente Franco Alfieri. Il suo nome era spuntato proprio in questi giorni con la Provincia ad un passo dalle elezioni così come, del resto, il Comune di Capaccio Paestum che potrebbe essere commissariato a breve. A dichiaralo è stato proprio il primo cittadino, in quota dem, che ricopre anche l’incarico di consigliere del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca con delega al Masterplan Litorale Salerno Sud, ma non quello di consigliere provinciale. Sindaco, partiamo dalla vicenda giudiziaria che ha travolto il presidente Alfieri. Lei cosa ne pensa?

“Sulla vicenda giudiziaria, mi sento di dire che rispetto il lavoro della magistratura e confido che gli inquirenti possano far luce su tutto. Auspico un rapido accertamento della verità, perché queste vicende colpiscono duramente le persone, le famiglie, la rete degli affetti. Sono momenti delicati, di grande apprensione”.

Alfieri resta ancora in carica anche se sospeso. Lei sa se i partiti si sono messi in moto per trovare un eventuale sostituto?

“Onestamente non mi risulta, anzi smentisco categoricamente. Non è questo il momento più opportuno per fare questo tipo di considerazioni o riflessioni. Ci sarà tempo di dibattere, ma non adesso, non in questa fase”.

Lei, come esponente del PD si sentirebbe pronto a scendere in campo per una eventuale candidatura alla presidenza della Provincia?

“Ribadisco: stiamo parlando del nulla, di chiacchiericci e di illazioni. Al momento non vi è alcuna opzione in questo senso, ancor meno per me che sono concentrato nel mio ruolo di Sindaco ora più che mai. Resto a disposizione della mia città e qui resto. Non mi candido a far parte della rosa dei nomi che circolano, non partecipo a processi mediatici”.

Per caso ci sono state già riunioni o confronti con il partito per tracciare un percorso?

“Ho molta fiducia nella segreteria del Partito Democratico, e nelle sue articolazioni, e sono certo che sta facendo e farà un ottimo lavoro. Il PD provinciale avrà tempo di discutere, oggi attende solo chiarezza, e mi sembra giusto”.

Che futuro vede per la Provincia di Salerno?

“Vedo un futuro dove le province possano riacquistare un ruolo centrale, programmatico, di indirizzo, ma anche di azione. Vedo un futuro in cui questa terra continui ad evolversi ed a crescere, come ha fatto negli ultimi decenni. Abbiamo realizzato cose grandi e continueremo a farlo perché Salerno, nella sua interezza, è ormai una realtà consolidata ed in permanente sviluppo. Ci sono tante potenzialità e tanti progetti: non smetteremo di crederci”. Un futuro, quello del sindaco di Pontecagnano, lontano da Palazzo S. Agostino e più proiettato al lavoro per lo sviluppo e la crescita del territorio che amministra. E’ presumibile che, Lanzara, intenda smarcarsi delle continue voci che si rincorrono lungo i corridoi dei palazzi istituzionali, tanto più dal momento in cui lo stesso non è membro dell’attuale Consiglio Provinciale. Il suo nome è rimbalzato come un papabile candidato per l’appartenenza al Partito Democratico, ma pronta è giunta la smentita da parte del diretto interessato, concentrato, dunque, a ricoprire il suo incarico di primo cittadino.