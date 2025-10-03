A Salerno invece, la mattina è iniziata con il sindacato SiCobas che ha bloccato il varco di ponente del porto di Salerno con lo striscione “Cacciamo il governo, complice del genocidio”, mentre decine di persone si sono raccolte sotto la sede della Prefettura e centinaia di giovani studenti si sono riversati sul lungomare a manifestare. I manifestanti hanno anche protestato davanti ai cancelli del porto, invadendo la strada. La tensione è salita fino a che le forze dell’ordine hanno usato i lacrimogeni per disperdere i manifestanti che hanno replicato lanciando sanpietrini e altri oggetti che hanno portato al ferimento, in maniera non grave, di alcuni agenti.
Post Recenti
- Attacco alla sinagoga di Manchester, l’attentatore era in libertà vigilata per presunto stupro
- Ucraina, fotoreporter francese ucciso da un drone: è la prima volta
- E’ morta Vera Vigevani Jarach, madre di Plaza de Mayo custode della memoria
- Salerno, incidenti al porto, feriti agenti
- Professioni, Giovani Commercialisti: “La nostra figura strategica per la crescita delle imprese”
Categorie
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco