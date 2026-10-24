Salerno, inaugurata sede di Futuro Nazionale

È stata inaugurata oggi, 24 ottobre, in via Nizza a Salerno, la sede provinciale di Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale Roberto Vannacci. L’appuntamento è stato preceduto da due episodi segnalati dai referenti del movimento: una scritta comparsa sul muro di fronte alla sede e la sottrazione di un roll-up utilizzato per l’inaugurazione.

Sul muro è apparsa la frase «Fasci appesi», realizzata da ignoti. Un episodio che, insieme al furto del materiale promozionale, ha preceduto il taglio del nastro della nuova sede.

La denuncia di Franco Cardiello

A rendere noto quanto accaduto è stato Franco Cardiello, ex senatore e referente provinciale di Futuro Nazionale, che ha dichiarato di aver presentato denuncia alla Digos della Questura di Salerno.

Cardiello ha commentato l’episodio con parole polemiche, parlando di «solite zecche rosse», e ha ribadito l’intenzione di proseguire l’attività politica del movimento. «Noi andiamo avanti a testa alta», ha affermato.

L’inaugurazione si è svolta regolarmente. Tra i presenti figuravano l’avvocato Marilena Gaeta, referente del Comitato di Salerno, il deputato Attilio Pierro, responsabile degli enti locali, e Andrea Di Mauro, coordinatore cittadino del capoluogo.

Saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a chiarire le circostanze dei fatti e a verificare eventuali responsabilità per la scritta e la sottrazione del materiale.

Pierro: «Oltre 70 comitati in provincia»

Soddisfazione per l’apertura della sede è stata espressa anche da Attilio Pierro, che ha definito l’inaugurazione un passaggio significativo nel percorso di radicamento del partito sul territorio.

«Una giornata di grande entusiasmo, partecipazione ed energia, che testimonia quanto sia forte la voglia di esserci e di costruire insieme un nuovo progetto politico», ha dichiarato il deputato.

Pierro ha inoltre richiamato la presenza del movimento in provincia di Salerno, riferendo di oltre 70 comitati, amministratori locali e numerosi simpatizzanti impegnati nella crescita della nuova realtà politica.

«A tutti loro va il mio più sincero ringraziamento», ha concluso, sottolineando l’importanza della partecipazione registrata in occasione dell’apertura della sede provinciale.