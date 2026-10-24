Salerno, inaugurata sede di Futuro Nazionale - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Celano (Forza Italia): «Bracigliano, potenziare i collegamenti con Salerno e S. Severino»
Salerno, alla chiesa dell’Immacolata l’addio a Leonida Primicerio
Nocera Inferiore, vasto incendio in Piazza Trieste e Trento
Salerno, inaugurata sede di Futuro Nazionale
Attualità

Salerno, inaugurata sede di Futuro Nazionale

  • Ottobre 24, 2026
  • 0
  • 109
  • 2 Min Read
Salerno, inaugurata sede di Futuro Nazionale

È stata inaugurata oggi, 24 ottobre, in via Nizza a Salerno, la sede provinciale di Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale Roberto Vannacci. L’appuntamento è stato preceduto da due episodi segnalati dai referenti del movimento: una scritta comparsa sul muro di fronte alla sede e la sottrazione di un roll-up utilizzato per l’inaugurazione.

Sul muro è apparsa la frase «Fasci appesi», realizzata da ignoti. Un episodio che, insieme al furto del materiale promozionale, ha preceduto il taglio del nastro della nuova sede.

La denuncia di Franco Cardiello

A rendere noto quanto accaduto è stato Franco Cardiello, ex senatore e referente provinciale di Futuro Nazionale, che ha dichiarato di aver presentato denuncia alla Digos della Questura di Salerno.

Cardiello ha commentato l’episodio con parole polemiche, parlando di «solite zecche rosse», e ha ribadito l’intenzione di proseguire l’attività politica del movimento. «Noi andiamo avanti a testa alta», ha affermato.

L’inaugurazione si è svolta regolarmente. Tra i presenti figuravano l’avvocato Marilena Gaeta, referente del Comitato di Salerno, il deputato Attilio Pierro, responsabile degli enti locali, e Andrea Di Mauro, coordinatore cittadino del capoluogo.

Saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a chiarire le circostanze dei fatti e a verificare eventuali responsabilità per la scritta e la sottrazione del materiale.

Pierro: «Oltre 70 comitati in provincia»

Soddisfazione per l’apertura della sede è stata espressa anche da Attilio Pierro, che ha definito l’inaugurazione un passaggio significativo nel percorso di radicamento del partito sul territorio.

«Una giornata di grande entusiasmo, partecipazione ed energia, che testimonia quanto sia forte la voglia di esserci e di costruire insieme un nuovo progetto politico», ha dichiarato il deputato.

Pierro ha inoltre richiamato la presenza del movimento in provincia di Salerno, riferendo di oltre 70 comitati, amministratori locali e numerosi simpatizzanti impegnati nella crescita della nuova realtà politica.

«A tutti loro va il mio più sincero ringraziamento», ha concluso, sottolineando l’importanza della partecipazione registrata in occasione dell’apertura della sede provinciale.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Tommaso D'Angelo
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Tommaso D'Angelo
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Tommaso D'Angelo
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Tommaso D'Angelo
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Tommaso D'Angelo
Aprile 24, 2013