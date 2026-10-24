P. De Luca(Pd), su C.Volturno governo irresponsabil

Castel Volturno ha bisogno di presidi sociali, servizi, lavoro regolare e sicuro, politiche di integrazione e riqualificazione ambientale, non di un Centro di permanenza per i rimpatri. Il governo la smetta di inseguire modelli sbagliati e di alimentare le fragilita’ del nostro territorio soprattutto al Sud”. E’ quanto afferma il segretario regionale del partito Democratico della Campania, Piero De Luca, oggi alla manifestazione “No cpr ne’ qui ne’ altrove” a Castel Volturno, con una delegazione del partito composta dalla coordinatrice della segreteria nazionale, Marta Bonafoni, dai parlamentari Stefano Graziano, Valeria Valente e Susanna Camusso, dall’eurodeputato Sandro Ruotolo, dall’assessore regionale Andrea Morniroli, dai consiglieri regionali Marco Villano, Bruna Fiola e Giorgio Zinno, e dal segretario provinciale Stefano Lombardi. “Giorgia Meloni continua a scegliere la propaganda al posto di politiche capaci di dare risposte concrete. Non si governa l’immigrazione costruendo solo muri e luoghi di detenzione, ne’ si garantisce la sicurezza delle comunita’ scaricando sui territori decisioni calate dall’alto. Si governa con cooperazione, solidarieta’ a livello europeo, integrazione e una presenza dello Stato che si faccia sentire nella vita quotidiana delle persone”, osserva. “La sicurezza si costruisce con la presenza delle istituzioni, il rafforzamento dei servizi, la scuola, la formazione, la cultura, il lavoro regolare e il contrasto allo sfruttamento. Accoglienza e integrazione sono strumenti fondamentali per garantire legalita’ e coesione sociale, oltre che un investimento sul futuro del Paese. Preoccupa inoltre l’impatto previsto su 63 ettari di parco umido e la prospettiva di procedere in deroga ai vincoli paesaggistici. Scelte di questa portata non possono essere imposte al territorio senza un confronto trasparente con le istituzioni locali. Il governo si conferma nemico del Sud e delle nostre comunita’”, prosegue. “La partecipazione alla mobilitazione, insieme ad associazioni, cittadini, rappresentanti delle istituzioni e del mondo ecclesiale, conferma la necessita’ di un’alternativa concreta. Chiediamo al governo di fermare il progetto e di aprire un confronto reale con la Regione Campania e i comuni interessati. Castel Volturno merita investimenti, diritti e legalita’, non un nuovo centro di detenzione”, conclude.(