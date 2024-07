Salerno: Illuminazione potenziata dopo le critiche di De Luca

A seguito delle critiche del governatore Vincenzo De Luca sulla scarsa illuminazione a Salerno, il Comune ha deciso di potenziare l’illuminazione pubblica. Durante la presentazione dei lavori per la riqualificazione ambientale ed urbanistica dell’ex Cava D’Agostino a Brignano, De Luca aveva criticato il sistema di illuminazione a LED, affermando che Salerno, nota per le sue luci d’artista, non poteva sembrare un cimitero.

Il sindaco Vincenzo Napoli ha confermato l’incontro con Edison Next, responsabile dell’illuminazione, per migliorare l’efficacia del sistema. La revisione degli impianti prevede l’installazione di LED più potenti e l’aggiunta di ulteriori corpi illuminanti per ottimizzare la sicurezza e il decoro urbano. Gli interventi, che saranno attuati progressivamente, mirano anche a rispettare la sostenibilità ambientale e a contrastare l’inquinamento luminoso.

Le critiche di De Luca e le lamentele dei cittadini, in particolare per la scarsa illuminazione sul Lungomare Trieste e altre aree del centro storico, hanno accelerato il piano di potenziamento. L’obiettivo del Comune è garantire un’illuminazione adeguata per migliorare la sicurezza e l’estetica della città.