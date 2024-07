Salernitana, Ad interim la comunicazione a Milan

La Salernitana ringrazia Lambiase con un comunicato ufficiale ed affida a Maurizio Milan, per un breve periodo, la direzione della comunicazione. Questo il testo della nota: “L’U.S. Salernitana 1919, il Presidente Danilo Iervolino, i dirigenti e tutto lo staff ringraziano Gianluca Lambiase che oggi ha concluso, dopo 13 anni, il suo percorso in Salernitana. A Gianluca il Club augura una carriera professionale radiosa e di successo. La direzione comunicazione sarà affidata ad interim, per un breve lasso di tempo, all’Amministratore Delegato Maurizio Milan”.