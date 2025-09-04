Salerno, il sindaco: Oggi riapre la metro

di Erika Noschese

Si riaccendono le luci sulla metropolitana di Salerno. Dopo complessi lavori di potenziamento e manutenzione, il servizio riprende a circolare, restituendo alla città un’infrastruttura fondamentale, soprattutto in vista dell’inizio dell’anno scolastico. Un intervento da oltre 20 milioni di euro ha permesso a Rete Ferroviaria Italiana di rinnovare la linea storica Napoli-Salerno e in particolare la stazione di Salerno. Le lavorazioni hanno coinvolto circa 250 tecnici e hanno portato alla realizzazione di un nuovo marciapiede, un ascensore e il prolungamento del sottopassaggio al binario VIII, che è stato interamente dedicato al traffico metropolitano. “Sono stati dei lavori difficili, ma sono stati portati a termine finalmente”, ha dichiarato il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, che ha poi sottolineato l’importanza del nuovo binario dedicato, che “si libera dagli scambi, dalle complicazioni e promiscuità con il traffico corrente, con un binario tutto suo”. L’assessore alla mobilità, Rocco Galdi, ha espresso soddisfazione per il rispetto del cronoprogramma e ha evidenziato l’impatto positivo sulla viabilità cittadina: “Finalmente si concludono i lavori per la metropolitana, siamo particolarmente contenti del lavoro svolto, perché da domani riprenderanno le corse. Quindi in previsione dell’inizio dell’anno scolastico, sicuramente questo è un servizio importante che ci aiuta dal punto di vista della viabilità cittadina”. Galdi ha inoltre menzionato gli interventi di restyling che hanno interessato le stazioni, tra cui quella di Torrione, “che da tempo era in condizioni pietose, gli abbiamo fatto un bell’intervento di restyling, sono state eliminate tutte le scritte, è stato ripreso l’intonaco, è stata fatta la ritinteggiatura delle pareti interne e anche la pavimentazione”. L’attenzione si sposta ora sul futuro della metropolitana salernitana. Il sindaco Napoli guarda a un orizzonte di sviluppo, con l’obiettivo di estendere il servizio per servire nuove aree. “Per il futuro, a breve termine, si immagina che la metropolitana possa raggiungere anche il comune di Baronissi e quindi in qualche modo essere utile anche all’università”, ha affermato. L’ambizione finale, però, è ancora più ampia, con il raggiungimento dell’aeroporto: “L’obiettivo finale sarà anche raggiungere l’aeroporto”, ha concluso il sindaco. La metropolitana, infatti, è considerata un asset strategico per la mobilità cittadina, come sottolineato anche dalla CGIL. “La riapertura di domani della metropolitana leggera di Salerno segna un momento importante per il diritto alla mobilità dei cittadini e per l’intera città”, scrivono in una nota il segretario generale Gerardo Arpino e la segretaria provinciale Carmen Morra. “La Filt Cgil Salerno evidenzia come la metropolitana debba essere considerata parte integrante di un progetto complessivo di mobilità sostenibile, che trova nel prolungamento della linea fino all’Aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi e del Cilento il suo obiettivo più urgente e strategico”. La nota prosegue, evidenziando che solo con un quadro di trasporto intermodale sarà possibile decongestionare il traffico e garantire collegamenti efficienti. “In questa stessa prospettiva, l’interconnessione con il Porto di Salerno e la realizzazione di Porta Ovest rappresentano snodi decisivi per migliorare l’accessibilità e sostenere lo sviluppo di una logistica moderna e competitiva”, concludono. Gli interventi realizzati da RFI sulla linea storica Napoli-Salerno e nella stazione di Salerno rappresentano un passo importante per la modernizzazione della rete ferroviaria campana. Oltre al nuovo binario dedicato, le lavorazioni hanno riguardato l’installazione di un sistema tecnologico avanzato, l’ERTMS, già presente sulle linee ad alta velocità, che garantirà maggiore puntualità e sicurezza. Il sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante, ha espresso la sua soddisfazione per la conclusione dei lavori, sottolineando che “il complemento dei lavori di potenziamento tecnologico e infrastrutturale sulla linea storica Napoli – Salerno consente di ripristinare la circolazione nei tempi previsti a beneficio dei viaggiatori e rappresenta un passo importante per la costruzione di una rete ferroviaria sempre più efficiente e sicura”. “Ringrazio Rfi, con cui sono in costante contatto, per l’impegno nella messa a terra degli investimenti che stiamo promuovendo”, ha aggiunto Ferrante. “Continueremo a lavorare per portare avanti l’opera di modernizzazione infrastrutturale della Campania, indispensabile per sostenerne la crescita”.