Salerno. Il parco di via Galloppo nel degrado

Il parco di via Galloppo a Torrione nel degrado e nell’abbandono totale. La denuncia arriva dai residenti della zona che chiedono all’amministrazione comunale di intervenire in tempi rapidi per restituire ai bambini del quartiere un luogo adatto alle loro esigenze e poter trascorrere qualche ora in compagnia. Le condizioni attuali, come emerge dagli scatti del fotoreporter Guglielmo Gambardella, non sono delle migliori tra alberi non tagliati e giostrine rotte che rischiano di mettere a repentaglio la sicurezza dei bambini. Altro aspetto da non trascurare è l’assenza di controlli. La sera la piazzetta di Torrione viene presa di mira da giovani e giovanissimi tra atti vandalici, urla e rumori fastidiosi che mettono in allarme la popolazione. Una problematica più volte sollevata dai cittadini del quartiere Torrione tanto che di recente una pattuglia della polizia municipale ha effettuato una serie di controlli per provare a frenare il dilagante fenomeno del bullismo ma puntualmente la situazione si ripropone. «Non abbiamo spazi idonei per i nostri bambini, le giostrine a loro dedicate non vedono manutenzione da anni e le condizioni sono ben evidenti. I nostri figli rischiano di farsi sul serio male e non possiamo lasciarli giocare liberi e sereni ma, anzi, dobbiamo tenerli sotto stretto controllo per evitare rischi e pericoli», ha dichiarato un residente della zona. Altra problematica riguarda il verde pubblico: «gli alberi presenti non vedono alcun intervento, anzi. Con l’ormai l’invero alle porte la situazione rischia di essere ancora più complicata e complessa e sicuramente non è un bene per noi cittadini che rischiamo di vedere le nostre auto travolte da rami», ha poi aggiunto una donna che vive in zona da ormai diversi anni.