Salerno. Il Capodanno con Rocco Hunt

Potrebbe essere Rocco Hunt il grande protagonista del Capodanno 2027 a Salerno. A dodici anni dalla sua ultima esibizione al tradizionale concerto di San Silvestro, il rapper salernitano sarebbe pronto a tornare nella sua città per accompagnare migliaia di persone verso il nuovo anno. Un’indiscrezione che circola con sempre maggiore insistenza nelle ultime ore e che, secondo quanto trapela, potrebbe trovare conferma ufficiale già nei prossimi giorni. La cornice sarebbe quella di piazza della Libertà, destinata a ospitare ancora una volta il grande evento musicale del 31 dicembre, uno degli appuntamenti più attesi del cartellone natalizio salernitano. E la scelta di Rocco Hunt avrebbe un significato che va ben oltre quello artistico: riportare sul palco della propria città uno dei cantanti salernitani più conosciuti e apprezzati dal pubblico nazionale, capace di conquistare intere generazioni senza mai recidere il legame con le proprie origini. Non sarebbe, del resto, una sorpresa assoluta. Lo stesso artista, nel corso di The Voice Senior, il programma televisivo che lo vede tra i protagonisti, aveva scherzato sulla possibilità di organizzare un grande evento di fine anno proprio a Salerno, coinvolgendo anche Clementino e Arisa. Una battuta pronunciata con ironia che, alla luce delle indiscrezioni di queste ore, assume un significato particolare. Quasi un’anticipazione, seppure involontaria, di quello che potrebbe accadere nella notte più attesa dell’anno. C’è poi un elemento politico e istituzionale da non sottovalutare. Rocco Hunt è un nome particolarmente caro al sindaco Vincenzo De Luca, che negli anni ha mostrato apprezzamento per il percorso artistico del rapper e per la sua capacità di portare il nome di Salerno sui palcoscenici nazionali. Un legame che renderebbe ancora più significativa la scelta dell’artista per il concerto di fine anno. L’ultima volta risale al 31 dicembre 2014, quando Rocco Hunt, reduce dalla vittoria nella categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo con Nu juorno buono, si esibì insieme a Emma Marrone. Dodici anni dopo tornerebbe da artista affermato, con milioni di ascolti, collaborazioni importanti e un repertorio capace di unire rap, pop e sonorità della tradizione partenopea. Una scelta che avrebbe anche un forte valore simbolico: un ragazzo cresciuto nel quartiere Pastena che torna nella propria città per festeggiare un traguardo collettivo, davanti a quel pubblico che lo ha sostenuto fin dagli esordi. Per l’amministrazione comunale si tratterebbe inoltre di una scelta capace di richiamare un pubblico trasversale, dai giovanissimi alle famiglie, contribuendo ad accrescere l’attrattività turistica della città nel periodo delle Luci d’Artista. Al momento, tuttavia, manca ancora l’ufficialità. Restano da definire il programma della serata, gli eventuali ospiti e gli ultimi dettagli organizzativi.