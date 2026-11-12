Morì cadendo dal capannone: 1 condanna

Nocera. Perse la vita a Nocera Superiore in un grave incidente sul lavoro. Era luglio del 2016. A distanza di 10 anni arriva la sentenza per il decesso di Sergio Bove di Roccapiemonte: unico condannato dei tre imputati il proprietario della ditta con il quale la vittima prestava la sua opera. Gli altri due, accusati di favoreggiamento in concorso, sono stati salvati dalla sopraggiunta prescrizione come certificato dal giudice monocratico del Tribunale di Nocera Inferiore Stefania Ciervo. Operaio della Cep, un’impresa di carpenteria metallica di Mercato San Severino, una mattina di luglio di 10 anni fa era andato sul cantiere di lavoro come d’abitudine. Insieme con i suoi colleghi avrebbe dovuto sistemare delle strutture nell’azienda D’Acunzi di Nocera Superiore. Quindi la tragedia. Sergio Bove volò dal capannone, schiantandosi sul selciato. Per la morte del 40enne di Roccapiemonte furono individuati 3 responsabili, due dipendenti della ditta presso la quale la vittima lavorava, insieme al legale rappresentante dell’azienda e rispondevano di concorso in omicidio colposo, reato poi derubricato per entrambi i coimputati che hanno affrontato il dibattimento con la contestazione di favoreggiamento. Il 40enne perse la vita dopo essere precipitato dal tetto di un capannone, mentre stava effettuando alcuni lavori all’interno di uno stabilimento industriale del settore conserviero. Le sue condizioni apparvero subito gravissime. Nonostante i soccorsi e il trasferimento in ospedale, all’Umberto I per lui non ci fu nulla da fare. Una tragedia che sconvolse un’intera comunità e distrusse la serenità della sua famiglia, lasciando un vuoto incolmabile nella vita della moglie Daniela Alfano, dei figli Giovanni e Antonella, dei genitori e delle sorelle. Lunedì sera Il giudice monocratico del tribunale di Nocera Inferiore Stefania Ciervo ha emesso sentenza a carico dei tre imputati disponendo anche il pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva in favore delle parti civili. La quantificazione definitiva dei danni sarà invece stabilita in sede civile e dopo il terzo grado di giudizio. Dopo la motivazione della sentenza, la difesa dell’imputato potrà ricorrere in Appello contro il verdetto emesso a Nocera Inferiore.