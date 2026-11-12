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Il fallimento della politica locale

  • Novembre 12, 2026
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Il fallimento della politica locale

di Manuel Gatto*

La primavera del 2027 segnerà un passaggio cruciale per la Provincia di Salerno, ma il dato politico più preoccupatene (sconfortante) non riguarda le singole scadenze naturali, bensì la lunga scia di Comuni che torneranno alle urne con largo anticipo. Dimissioni, scioglimenti, sfiducie, scelte personali e faide interne sono le cause formali più disparate di una sostanza unica e tutta politica. Questa emorragia di amministrazioni interrotte non può essere liquidata come una semplice somma di incidenti locali, perché rappresenta la fotografia impietosa di una classe dirigente che fatica a garantire stabilità alle proprie comunità. Alla radice di questa fragilità c’è una crisi profonda dei partiti, ormai spesso ridotti a gusci vuoti o a comitati elettorali, ma anche il fallimento di quel civismo d’accatto che negli ultimi anni si è spacciato per alternativa. Troppo spesso le coalizioni nascono come mere aggregazioni di scopo, cioè cartelli messi insieme per sommare pacchetti di preferenze e conquistare la guida di una città senza alcuna reale condivisione programmatica. Superata la notte dello spoglio, però, il collante svanisce. Chi dovrebbe amministrare finisce per perdersi in tatticismi da piccola politica di palazzo, confondendo il governo della città con la gestione del proprio orticello personale. A rendere il quadro ancora più esplosivo ci pensa il contesto in cui gli enti locali sono costretti a sopravvivere. Oggi il sindaco deve fare i conti con casse esangui, bilanci da risanare con sacrifici, carenze croniche di personale e una cronica assenza di risorse da parte dello Stato centrale, che continua a scaricare sui Comuni oneri e responsabilità tagliando però i trasferimenti. Mentre gli enti locali faticano persino a garantire la manutenzione ordinaria e i servizi essenziali, la politica continua a recitare il solito copione fatto di promesse mirabolanti e annunci ad effetto, del tutto scollegati dalla realtà dei bilanci. È un gioco al massacro che alimenta l’antipolitica. Si vince la campagna elettorale vendendo sogni irrealizzabili, si passa dalle promesse ambiziose alle promesse mancate e, il giorno dopo, ci si rifugia nell’alibi perfetto di chi ha governato prima, magari persino dello stesso colore politico, per giustificare l’immobilismo e la richiesta ai cittadini di sacrifici. Complice una memoria elettorale sempre più corta, il consenso si brucia nel giro di pochi mesi, trascinando i territori nel pantano dei commissariamenti. Se la politica salernitana non vuole consegnarsi definitivamente all’irrilevanza, deve avere il coraggio di cambiare rotta già dai prossimi appuntamenti elettorali. Servono donne e uomini capaci di guardare i cittadini negli occhi e dire la verità sulle risorse disponibili, rinunciando alle scorciatoie demagogiche. Amministrare non significa vincere le elezioni a ogni costo per poi naufragare alla prima difficoltà, ma assumersi la responsabilità di governare con serietà, coerenza e visione. Il voto non può più essere il traguardo di una carriera o dell’interesse esclusivo di parte, bensì l’inizio di un impegno concreto nei confronti della propria comunità. *Responsabile Enti locali Popolari e Moderati

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