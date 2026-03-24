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Salerno, Iannone: “Marenghi è il candidato sindaco di Fratelli d’Italia”
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Salerno, Iannone: “Marenghi è il candidato sindaco di Fratelli d’Italia”

  • Marzo 24, 2026
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Salerno, Iannone: “Marenghi è il candidato sindaco di Fratelli d’Italia”

Antonio Iannone, senatore di Fratelli d’Italia e commissario regionale del partito in Campania, ha ufficializzo “la scelta del professore Gherardo Maria Marenghi quale nostro candidato sindaco a Salerno città.

 

Si tratta di una figura che per qualità professionale e storia personale offre garanzia di un progetto politico autenticamente di centrodestra. 

Lo mettiamo a disposizione, come era nei patti tra i vertici regionali di centrodestra, già dai primi di febbraio, dell’intera coalizione per dare a Salerno una vera alternativa di rinnovamento politico e generazionale“.

Iannone ha poi aggiunto: “Fratelli d’Italia non ha partecipato a nessuna polemica ritenendola altamente irresponsabile, vista anche la concomitante campagna elettorale per il referendum.

Noi, da sempre, lavoriamo per l’unità del centrodestra, ma non intendiamo più attendere chi evidentemente vuole partecipare a confusi progetti ammantati di civismo, ma che sarebbero solo una marmellata con frattaglie di campo largo. 

Il professore Marenghi è avvocato amministrativista, docente di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Salerno ed attualmente anche membro del Consiglio Superiore dei Beni Culturali.

La sua scelta rappresenta la volontà del partito di proporre alla cittàuna guida competente, autorevole e coerente con i valori e le idee del centrodestra”.

 

 

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