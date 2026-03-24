Salerno, i Moderati ufficializzano Zambrano

anche l’area moderata ha ufficializzato la candidatura a sindaco di Salerno di Armando Zambrano. Un nome su cui si sono compattati Azione/Oltre, Casa Riformista/Italia Viva, Noi di Centro, Popolari e Moderati, Ali per la Città e Forza Salerno.

«In queste settimane di impegno e consultazione abbiamo registrato diffusamente la volontà di cambiamento, l’esigenza di sperimentare nuove ipotesi progettuali e programmatiche per il governo della Città e per i Cittadini di Salerno costretti ad anticipare di un anno e mezzo le elezioni del sindaco e del Consiglio comunale. La formula di un progetto civico che assecondi le aspettative della cittadinanza è la più adeguata a rappresentare l’alternativa, perché aperta alle istanze e alla ricchezza di esperienze plurali», spiegano in una nota le forze politiche che hanno aderito al progetto.

«Abbiamo chiesto a un professionista di indiscutibile valore, di consolidata esperienza, di incarnare questa idea di Città, aperta alla partecipazione democratica, capace di proiettarsi nel futuro, ma innanzitutto di correggere gli errori del passato e di interpretare la complessità e le potenzialità del tempo presente. L’ingegnere Armando Zambrano, invitato al tavolo sabato scorso, illustrò alcuni spunti per un programma amministrativo. Lunedì 23 marzo gli organismi firmatari gli hanno chiesto di offrire disponibilità a un impegno diretto e hanno assicurato sostegno e accompagnamento al percorso di candidato sindaco di Salerno».

Il perimetro della coalizione, tuttavia, potrebbe allargarsi ulteriormente. I firmatari del documento, infatti, oltre ad esprimere «rammarico» per chi ha deciso di abbandonare il tavolo, «restano in attesa di ulteriori adesioni al progetto civico e alla candidatura Zambrano in particolare da parte di qualificare espressioni del mondo associativo che hanno segnato costantemente i lavori di questi giorni, concorrendo a qualificarne i contributi».