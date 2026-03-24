Piero De Luca, ‘leader sceglieranno se fare primarie

Sulle eventuali primarie nel centro sinistra per le prossime politiche “la scelta della premiership sarà affidata ad una valutazione dei leader, se si dovesse decidere di andare verso le primarie la segretaria Schlein ha dato disponibilità a essere presente e dal nostro punto di vista sceglieremo se può essere questo uno strumento sicuramente importante”. Lo ha detto Piero De Luca, segretario del Pd in Campania. Sull’idea della nuova legge elettorale, De Luca ha sottolineato che “noi ci opporremo con forza. Questa legge elettorale che il Governo sta provando a calendarizzare ancora in queste ore, come se nulla fosse accaduto, con un altro colpo di mano, è una proposta di legge elettorale che rischia di creare dei quorum molto pericolosi, a rischio di incostituzionalità. Le preferenze dal mio punto di vista sono uno strumento, io sono stato sempre favorevole, però in questa fase noi siamo profondamente contrari a quella legge elettorale della destra che rischia di essere un antipasto di premierato e a cui faremo un’opposizione con forza in Parlamento ed anche nel Paese perché non è la priorità dell’Italia. La priorità sono le bollette, le liste d’attesa, i salari, la scuola il trasporto pubblico locale, la sicurezza urbana, gli investimenti, tutto ciò che la destra non sta facendo”. Sulle amministrative in programma il 24 e 25 maggio, De Luca ha risposto anche alla possibile candidatura del padre, Vincenzo De Luca a Salerno senza il simbolo del Pd: “avremo modo – ha detto – nei prossimi giorni di tornare a occuparci delle amministrative su cui abbiamo avuto già vari tavoli di lavoro, in tutte le province e anche a livello regionale. L’obiettivo è costruire per quanto possibile coalizioni di centro-sinistra ampie, larghe, sul modello dell’impostazione messa in campo a livello regionale e continuare a guidare i comuni dove abbiamo amministrazioni uscenti e riconquistare ovviamente i comuni dove veniamo da anni di opposizione. Lavoreremo insieme alle forze del centro-sinistra e sono convinto che troveremo una sintesi lì dove è possibile nel rispetto dei territori e sulla base di programmi, di idee, di contenuti. Le coalizioni devono essere fatte in modo coeso e credibile e su quella base abbiamo una grande sintonia di intenti con il Movimento 5 Stelle e con le altre forze di centro-sinistra. Metteremo in campo le migliori squadre e le migliori candidature. Si vota a Salerno, a Portici, a Ercolano, Avellino, si vota in tanti comuni, lavoreremo per trovare delle coalizioni quanto più possibili competitive di centro-sinistra in tutti i comuni al voto. Un candidato Pd-M5S a Salerno? Vedremo, il tavolo si sta svolgendo in queste ore”.