Salernitana-Benevento, trasferta limitata

La sfida tra Salernitana e Benevento, in programma il prossimo 6 aprile, finisce sotto la lente dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che ha suggerito l’adozione di specifiche misure organizzative per garantire l’ordine pubblico.
In vista del derby, sarà fortemente limitata la presenza dei tifosi ospiti: a Benevento Calcio saranno riservati appena 250 biglietti per il settore ospiti, acquistabili esclusivamente dai possessori di fidelity card.
Previsto inoltre il divieto di vendita dei tagliandi per i settori locali ai residenti nella provincia di Benevento, misura pensata per ridurre al minimo i rischi legati alla presenza di sostenitori ospiti in aree non dedicate.
Sul fronte organizzativo, si procederà con un potenziamento del servizio di stewarding e un rafforzamento delle attività di prefiltraggio e filtraggio agli ingressi dello stadio.
Indicazioni che saranno ora valutate in sede di GOS per la definizione del dispositivo di sicurezza in vista di una gara considerata ad alto profilo di rischio.