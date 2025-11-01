Salerno. Fico, impresentabili con Forza Italia

Alla Sala Moka di Salerno, davanti a oltre cento persone, si è svolta la conferenza per la presentazione ufficiale dei candidati del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni regionali in Campania. All’incontro, caratterizzato da grande entusiasmo e partecipazione, è intervenuto Roberto Fico, candidato alla presidenza della Regione Campania per il centrosinistra. Insieme a lui erano presenti il vicepresidente della Camera Sergio Costa, il vicepresidente del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa, la senatrice Anna Bilotti, la senatrice Felicia Gaudiano, la coordinatrice provinciale Virginia Villani, la portavoce del Movimento di Salerno avvocata Claudia Pecoraro, il consigliere Claudio Russolillo e il consigliere di Vietri Alessio Serretiello. Durante l’iniziativa si è parlato dei temi fondamentali su cui si fonda il Movimento: una politica al servizio delle persone, la vicinanza ai cittadini e l’impegno per una sanità di prossimità più efficiente e accessibile. “Il candidato Cirielli può sostenere quello che vuole. Non ci interessa perché non è vero. Noi abbiamo fatto un grande lavoro sulle liste e soprattutto chi non doveva esserci, e lo sappiamo chi, tutta una rete, è andata giusto in Forza Italia”. Così il candidato alla presidenza della Regione Campania per il centrosinistra, Roberto Fico, ha commentato le ultime parole di Cirielli sugli impresentabili che sarebbero presenti all’interno delle liste di centrosinistra, a margine dell’iniziativa di ieri a Salerno. Fico, nei giorni scorsi, ha avuto modo di incontrare il presidente uscente, Vincenzo De Luca con il quale c’è stata una stretta di mano: “Si vince perché noi vinceremo le elezioni regionali in Campania ma soprattutto così si deve lavorare perché quello che interessa non sono tanto le divisioni interne ma il rapporto di costruzione con tutti gli alleati perché noi dobbiamo governare bene e fare il bene dei cittadini campani. Quello è l’unico argomento di interesse. Il resto non conta”, ha detto. Con De Luca “ci siamo incontrati, abbiamo parlato anche giustamente, francamente, sulle varie questioni, sui programmi, ma ciò che interessa sia a me che a lui e a tutta la coalizione è di parlare dei temi. E quando rimaniamo sui temi, poi, i problemi si affrontano sempre bene”. Al centro del dibattito, l’emergenza sanità: “La risoluzione dei problemi della sanità è il grande tema che tutti i cittadini e le cittadine campane vogliono ascoltare. Senza dubbio dobbiamo investire e migliorare tutto il processo della sanità territoriale, la sanità di prossimità e bisogna iniziare investendo ingenti risorse in tecnologia, ovvero nella telemedicina, in tutto quello che può stabilizzare e tenere i pazienti a casa. Bisogna continuare gli investimenti che la Regione ha fatto e sta facendo sulle case e gli ospedali di comunità e se rafforziamo il territorio e riusciamo a ricalibrare il rapporto con i medici di medicina generale, io credo che possiamo fare un grande servizio pubblico per le persone. Dobbiamo immettere nel sistema tanti medici ed infermieri perché si è sotto organico”. Sono stati presentati tutti i candidati del Movimento 5 Stelle Salerno: Michele Cammarano, Giuseppe Iozzino, Iolanda Molinaro, Iolanda Canale, Giuseppe Benevento, Santino Campagna, Margherita Oliva, Giuseppe Morrone e Adriana Maggio.Un momento di unità e partecipazione che ha segnato l’avvio di una campagna elettorale centrata su temi concreti, credibilità e ascolto del territorio.