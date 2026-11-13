Salerno, ecco il Virtual Community Hospital

di Raffaella D’Andrea

La sanità esce dai luoghi tradizionalmente deputati alla cura e incontra le persone nei loro spazi di vita quotidiana. È questa la filosofia che accompagna l’apertura del nuovo Ambulatorio Virtuale di Comunità (AVC) presso il centro commerciale Le Cotoniere di Salerno, una struttura che punta a rendere i servizi sanitari più vicini, accessibili e inclusivi, attraverso le opportunità offerte dalla telemedicina. Un progetto che va ben oltre la semplice innovazione tecnologica e che mette al centro un tema fondamentale: il diritto alla salute non deve essere condizionato dall’età, dalla distanza geografica, dalle difficoltà economiche o dalla poca familiarità con gli strumenti digitali. L’iniziativa si inserisce nella più ampia rete territoriale di telemedicina promossa dall’ASL Salerno, attraverso il modello del Virtual Community Hospital, un sistema che mette in collegamento ambulatori virtuali, Case di Telemedicina e una Centrale Operativa, con l’obiettivo di garantire continuità assistenziale e una presa in carico più tempestiva dei cittadini. La scelta di un centro commerciale non è casuale. È proprio qui, in un luogo frequentato quotidianamente da famiglie, giovani, anziani e lavoratori, che la prevenzione può diventare un gesto naturale, da inserire nelle abitudini di tutti i giorni. Mentre qualcuno fa la spesa, passeggia o si dedica agli acquisti, un familiare può effettuare una televisita, controllare alcuni parametri o ricevere assistenza per una pratica sanitaria. La cura di sé non deve necessariamente comportare una giornata di attesa in ospedale o un viaggio verso una struttura sanitaria. Un modello che guarda anche alle esperienze internazionali, dove da tempo si riconosce il valore della prevenzione e dello screening di prossimità, portando i servizi sanitari nei luoghi maggiormente frequentati dalla popolazione. Avvicinare le persone ai controlli periodici significa anche superare quella resistenza psicologica che spesso porta a rimandare visite ed esami: ci si rivolge alla sanità quando si sta male, mentre la prevenzione dovrebbe accompagnare la vita quotidiana, prima ancora che si manifesti una patologia. È questo uno degli aspetti sottolineati dalla dottoressa Grandinetti, direttore del Dipartimento e coordinatore regionale del Servizio di Psicologia di base, che ha evidenziato il valore di un progetto capace di coniugare il tempo dedicato allo shopping con quello dedicato al proprio benessere. «Sottoporsi agli screening e fare visite periodiche deve essere vissuto come un momento legato alla cura di sé, non alla malattia». Portare questi servizi in un ambiente meno associato all’ansia del contesto sanitario rappresenta, dunque, un’importante opportunità di promozione della salute. Ma l’innovazione, da sola, non basta. Perché una sanità digitale sia davvero accessibile a tutti occorre evitare che la tecnologia diventi una nuova forma di esclusione. Per questo un ruolo centrale è affidato ai facilitatori digitali, volontari della Croce Rossa Italiana, appositamente formati dall’ASL, che accompagneranno i cittadini nell’utilizzo delle piattaforme e nell’accesso ai servizi. L’ ingegnere Antonio Carucci, direttore generale della Croce Rossa Italiana – Comitato di Salerno, ha illustrato il contributo dell’associazione al progetto: i volontari saranno presenti dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00, per fornire informazioni, supportare gli utenti nelle procedure digitali e facilitare l’accesso alle prestazioni. Un aiuto particolarmente importante per gli anziani, le persone fragili e quanti non hanno dimestichezza con computer, piattaforme e identità digitali. Non si tratta soltanto di accompagnare un cittadino durante una televisita, ma di aiutarlo a utilizzare strumenti che possono semplificare concretamente il rapporto con la sanità: dal Fascicolo Sanitario Elettronico alle ricette dematerializzate, dalla consultazione dei referti ai rinnovi dei piani terapeutici, fino alle prenotazioni e ai servizi sociosanitari. Un supporto che può estendersi anche alle pratiche relative all’assistenza domiciliare, alle prestazioni sociali e all’attivazione delle identità digitali. Un progetto che assume quindi una precisa valenza sociale, perché restituisce autonomia a chi rischia di rimanere indietro e contribuisce a ridurre il divario digitale, soprattutto tra la popolazione anziana e nelle aree più distanti dai principali presìdi sanitari. A spiegare la genesi dell’iniziativa è Antonio Coppola, direttore dell’Unità Operativa Complessa Governance dei Processi di Telemedicina e Intelligenza Artificiale dell’ASL Salerno. Il progetto nasce dalla volontà di costruire una rete sociosanitaria digitale capillare, capace di portare la salute là dove si trovano le persone. «L’obiettivo è creare una rete quanto più prossima possibile ai cittadini, utilizzando le tecnologie e le piattaforme regionali, ma soprattutto costruendo una presenza diffusa sul territorio». Coppola ha evidenziato anche l’importanza della figura del facilitatore digitale, indispensabile per accompagnare soprattutto le persone meno abituate alle procedure informatiche. L’ambulatorio delle Cotoniere rappresenta una tappa di un percorso più ampio, destinato a svilupparsi ulteriormente con nuovi servizi, dal telemonitoraggio alla possibilità di effettuare controlli attraverso dispositivi in grado di rilevare diversi parametri di salute in tempi molto rapidi. Un’evoluzione che potrà rafforzare la capacità del sistema sanitario di individuare precocemente eventuali criticità e indirizzare il paziente verso il percorso assistenziale più appropriato. La Centrale Operativa del Virtual Community Hospital avrà proprio il compito di coordinare i dati, monitorare le condizioni dei pazienti, gestire eventuali segnali di allerta e coinvolgere gli specialisti quando necessario. Una rete che punta a passare da un’assistenza prevalentemente legata al singolo episodio a un modello di cura continuativo e organizzato. Il valore della prossimità è stato ribadito anche dalla rappresentanza istituzionale presente all’inaugurazione. Il presidente della Commissione consiliare Politiche sociali ha sottolineato l’importanza di coniugare qualità dei servizi, tecnologia e vicinanza alla cittadinanza, favorendo l’accesso alle prestazioni anche attraverso la collaborazione con la Croce Rossa e i facilitatori digitali. Un progetto che guarda anche al futuro dei centri commerciali, sempre più luoghi di aggregazione e socialità, non soltanto destinazioni dedicate agli acquisti. Mariano Bilotti, direttore responsabile marketing de Le Cotoniere, ha espresso soddisfazione per la collaborazione con l’ASL, evidenziando la disponibilità del centro a ospitare un servizio che arricchisce l’offerta rivolta al territorio e alla sua comunità. Sulla stessa linea il direttore del centro commerciale, Carmelo Camiolo, che ha ricordato come Le Cotoniere abbiano accolto con favore la proposta dell’ASL, riconoscendo nell’iniziativa un servizio utile per i frequentatori della struttura. Un luogo che, anche attraverso esperienze come questa, consolida la propria funzione di spazio di incontro e condivisione. La sanità di prossimità non è soltanto una questione di tecnologia e organizzazione dei servizi, ma soprattutto di persone, accessibilità e opportunità. Significa consentire a un anziano di effettuare un controllo senza affrontare spostamenti complicati, a un genitore di conciliare gli impegni familiari con una visita, a chi lavora di dedicare tempo alla prevenzione senza sottrarre un’intera giornata alle proprie attività. Alle Cotoniere prende forma un modello che prova a portare l’assistenza fuori dai percorsi tradizionali, raggiungendo le persone nei luoghi che frequentano ogni giorno. Perché la salute non deve essere un appuntamento che interrompe la vita, ma un servizio che entra nella vita delle persone.