Salernitana, parla l’ex ds Mariotto

A chi ritiene che questa rosa sia competitiva per vincere il campionato bisognerebbe far leggere l’organico della Salernitana versione 2012-13. Quando, nonostante una C2 modesta e una concorrenza tutt’altro che agguerrita, fu allestita una squadra che oggi vincerebbe a mani basse un girone C mai così scadente sotto il profilo tecnico. Chi, nella storia recente del calcio, poteva permettersi in quarta serie gente come Mounard, Ginestra, Guazzo, Molinari, Mancini e altri giocatori capaci di stravincere con un mese d’anticipo pur con una falsa partenza culminata con l’esonero di Galderisi? Artefice di quell’impresa sportiva fu l’ex direttore sportivo Massimo Mariotto che, al netto delle pressioni di un Lotito notoriamente mai soddisfatto e spesso fuori dalle righe nelle interviste, seppe tenere la barra dritta aggiungendo un altro tassello importante alla sua carriera. E proprio a lui la redazione di Cronache ha chiesto un parere sul momentaccio della Salernitana e sul rischio di ritrovarsi a lottare finanche per evitare i playout. Ecco quanto ha dichiarato in esclusiva:

“Sinceramente non mi sarei aspettato un avvio così complicato da parte della Salernitana. Dopo aver sfiorato la promozione attraverso i playoff nella passata stagione arrivando fino alla semifinale col Brescia, ritenevo ci fossero tutte le componenti per stazionare nelle zone nobili della classifica. Certo, non parliamo di un organico in grado di spadroneggiare e di dominare il girone, ma nemmeno di una squadra più vicina ai playout che al decimo posto. Quando una piazza, oltre al blasone e alla storia, risponde con i fatti garantendo settemila abbonamenti, sarebbe quasi un obbligo morale scendere in campo per vincere. A Salerno non si può semplicemente partecipare o accontentarsi. Oggi non vedo un futuro particolarmente roseo, ma c’è ancora tempo quantomeno per garantirsi un dignitoso piazzamento playoff”.

Mariotto prosegue parlando del lavoro del collega Daniele Faggiano

“Fino a qualche anno fa sembrava potesse essere uno dei dirigenti più interessanti del panorama calcistico italiano, destinato anche a categorie superiori. Devo dire, però, che abbiamo anche un modus operandi diametralmente opposto. A me piace costruire un’ossatura da puntellare nel tempo, lui invece cambia tanto da un campionato all’altro e non mi pare che i risultati siano dalla sua parte. Anche quest’anno la Salernitana è stata stravolta e non ha mai dato l’impressione di essere competitiva per la prima posizione. Aggiungo, però, una riflessione: considerando che lo ritengo un uomo di calcio che sa fare il suo mestiere è facile immaginare che i diktat arrivino dall’alto e che non sia tutto farina del suo sacco”.

Proprio sulla società e sull’operato del ds arriva una nuova riflessione

“Se davvero la spesa per la gestione della stagione, budget compreso, è pari a 15 milioni di euro, allora è un mistero che la Salernitana si ritrovi in una situazione di classifica così anonima e, per certi aspetti, pericolosa. Non vivo la situazione dall’interno, bisognerebbe chiedere a Faggiano cosa lo abbia spinto a cambiare quasi totalmente un organico che aveva sfiorato la cadetteria. E se invece la proprietà ha ritenuto opportuno avviare un nuovo ciclo puntando su gente nuova? A me sembra che il problema principale sia quello societario. Da troppi anni la Salernitana vive una situazione di incertezza, culminata con due retrocessioni di fila e con un percorso faticoso in una categoria nella quale era d’obbligo essere solo di passaggio”.

Sui recenti accadimenti che hanno visto protagonisti Cosmi e Di Bari, Mariotto si esprime così

“Anzitutto credo che Cosmi non dovesse essere riconfermato. L’anno scorso era stato chiamato per traghettare fino alla fine una squadra in difficoltà, aveva svolto l’incarico in modo discreto e bisognava salutarsi puntando su una guida tecnica diversa. Quando è stato sfiduciato dalla piazza si è avuta la sensazione che, comunque, per l’esonero fosse solo questione di tempo. Non era necessario perdere un’altra partita, tra l’altro in modo netto, per rendersi conto servisse una scossa. Una pantomima che andava evitata e che non è degna di una piazza passionale come Salerno. Ora è arrivato un allenatore giovane, ma che ha avuto una buona carriera da calciatore. Sicuramente può trasmettere al gruppo grinta e senso di rivalsa. Certo, se vuoi dare un segnale alla piazza non prendi lui ma uno come Toscano che la C l’ha vinta tante volte e la conosce come le proprie tasche. E queste due partite così negative lasciano presagire che il problema sia più profondo di quanto si immaginasse”.

C’è chi teme che la Salernitana possa entrare in un pericoloso vortice e che la classifica sia destinata a peggiorare a causa di un calendario difficile. Mariotto, però, dispensa ottimismo

“La Bersagliera è lacunosa e non ha una rosa in grado di vincere il campionato, ma non è nemmeno così scarsa come si vede in campo da qualche settimana a questa parte. Certo, se guardo i primi 25 minuti del derby col Savoia o i 90 minuti di Picerno mi viene automatico preoccuparmi e guardarmi alle spalle. Se, però, non mi faccio trasportare dalla passione ma dalla logica mi rendo conto che ci sono calciatori esperti e dunque in grado di uscire dalle sabbie mobili. A patto, però, che il gruppo diventi squadra. La sensazione è che sotto questo aspetto ci siano problematiche, frutto anche delle incertezze societarie. Sarà fondamentale fare quadrato con la dirigenza e con la tifoseria, sperando di arrivare a gennaio in una posizione di classifica tale da giustificare una campagna rafforzamenti adeguata. E secondo me, pur senza ulteriori stravolgimenti, sarà necessario investire. In B, se parti male, fai fatica a risalire. Questa serie C, invece, offre a tutti la possibilità di riscattarsi. Ma non bisogna perdere ulteriore tempo”.

Infine un angolo amarcord

“Sono veramente felice di aver vinto un campionato a Salerno. Posso capire le difficoltà che sta avendo il mio collega Faggiano, questa piazza non è per tutti e solo con i risultati puoi rivelarti all’altezza di Salerno e della sua gente. Nel mio caso era relativamente più semplice perché disputavamo il torneo di C2, ma allestimmo comunque una corazzata che, pur con 4 risultati negativi nelle prime 4 giornate, vinse a mani basse il girone infrangendo record su record. Il pubblico fu un’arma in più importantissima, gettammo le basi per un futuro importante prendendo giocatori già di categoria superiore. Mi dispiacque andare via dopo 12 mesi, ma vi porto sempre nel cuore e colgo l’occasione per augurarvi una seconda parte di stagione all’altezza di una curva fantastica”.

Gaetano Ferraiuolo