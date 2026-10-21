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Salerno, è morta Renata Tafuri: attrice e moglie di Claudio Tortora
Salerno

Salerno, è morta Renata Tafuri: attrice e moglie di Claudio Tortora

  • Ottobre 21, 2026
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Salerno, è morta Renata Tafuri: attrice e moglie di Claudio Tortora

Il mondo del teatro salernitano piange la scomparsa di Renata Tafuri, attrice di grande talento e sensibilità, venuta a mancare nella sua città natale, dove era nata nel 1955.

 

Figura molto amata e stimata del panorama culturale cittadino, Renata era figlia d’arte: suo padre era Enzo Tafuri, noto attore salernitano di grande fama negli anni ’50 e ’60. Ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo proprio a fianco del padre e all’interno della storica compagnia di Tina Trapassi, dove Enzo lavorava come primo attore. Dopo aver conseguito il diploma e iniziato gli studi di medicina, aveva scelto di seguire la sua vera vocazione, abbandonando l’università per dedicarsi interamente al teatro e alla famiglia.

Sul palcoscenico ha dato prova di una straordinaria versatilità, spaziando con disinvoltura dal genere comico al cabaret, dal teatro classico alla commedia brillante. Ha legato gran parte del suo percorso artistico alla compagnia La Rotonda, collaborando inoltre con numerose altre realtà teatrali del territorio.

Il palcoscenico è stato anche il luogo in cui ha incontrato l’amore della sua vita, Claudio Tortora. I due si sono conosciuti e innamorati proprio nella compagnia di Tina Trapassi, durante la messa in scena di Filomena Marturano: in quell’occasione Claudio interpretava Vittorio il camiciaio, mentre Renata vestiva i panni della cameriera Lucia. Da quell’unione sono nati due figli, Valentina e Gianluca, ai quali Renata e Claudio hanno trasmesso la stessa viscerale passione per il teatro.

I funerali si terranno domani alle ore 10:30 presso la Chiesa di Santa Maria della Consolazione, in via Valerio Laspro.

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