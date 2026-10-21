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Picerno, l’ex granata Di Deo nuovo allenatore

  • Ottobre 21, 2026
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Picerno, l’ex granata Di Deo nuovo allenatore

Cambio in panchina per l’AZ Picerno. Dopo l’esonero di Claudio De Luca, la società rossoblù ha affidato la guida tecnica della prima squadra a Guido Di Deo, già allenatore in seconda.

 

L’annuncio è arrivato attraverso una nota ufficiale del club: «L’AZ Picerno comunica che, a seguito dell’esonero di Claudio De Luca, la guida tecnica della prima squadra è stata affidata a Guido Di Deo, già allenatore in seconda».

Per il 45enne tecnico battipagliese, ex calciatore della Salernitana, si tratta di una nuova opportunità alla guida dei lucani dopo l’esperienza nello staff di De Luca.

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