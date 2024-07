Salerno e la crisi del commercio

di Vincenzo Indelli*

Non è un segreto: la crisi economica, a Salerno, ha provocato la chiusura di oltre 500 esercizi commerciali in poco meno di 10 anni. A fronte di un problema di così vasta misura, la Politica ha il dovere di riconoscere il valore sociale delle piccole imprese commerciali, ed ha l’altrettanto preciso dovere di concentrare i propri sforzi sulle possibili soluzioni del problema, mettendo al centro del proprio dibattito le politiche di tutela del valore dei negozi di prossimità, di riqualificazione urbana e di sviluppo del territorio: è una vera e propria emergenza che non consente più ulteriori omissioni o perdite di tempo. Lo stesso Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in uno dei suoi interventi pubblici, di recente ha sottolineato l’emergenza ed ha raccolto il grido di dolore che proviene dalla intera categoria dei commercianti cc.dd. di quartiere, precisando che “…i negozi di prossimità sono manifestazioni di resilienza…”. Queste parole rappresentano il tema di discussione che Forza Italia ha inteso porre ai cittadini di Salerno, ed in particolare ai commercianti della nostra Città. Domani alle ore 18.30, presso il NICE CAFE’ & RESTAURANT, in Salerno alla via Velia, Forza Italia e Forza Italia Giovani ascolteranno le esperienze e le proposte che verranno dagli interventi dei relatori Sabatino Senatore, Adolfo Gravagnuolo, Beniamino Brancaccio e Luigi Cavaliere, tutti commercianti “storici” della Città. Va detto che l’incontro di giovedì prossimo è stato preceduto, nei mesi addietro, dalla distribuzione tra i commercianti di Salerno di un questionario predisposto da Forza Italia, al quale hanno partecipato, in forma del tutto anonima e comunque con viva partecipazione, oltre 150 esercenti commerciali di tutta la Città, dal Centro Storico ai Rioni Pastena, Mercatello, Torrione, Fratte, Carmine, e frazioni Alte: i risultati ottenuti, di estremo interesse, saranno presentanti nel corso del dibattito. Con questo incontro viene data concretezza a quella “politica dell’ascolto”, che il coordinatore cittadino di Forza Italia, prof. Giuseppe Fauceglia, ha inteso valorizzare nel percorso per la costruzione di un programma di governo della Città. Dopo la presentazione dei risultati del questionario, affidata al dott. Pietro Costabile, quale vice coordinatore regionale di Forza Italia Giovani, seguirà l’intervento del consigliere comunale Roberto Celano, e dopo le relazioni dei commercianti, si aprirà un dibattito pubblico, durante il quale tutti coloro che sono interessati potranno intervenire e offrire il loro contributo di idee e proposte. Forza Italia, come Partito di Governo, e come forza politica presente sul territorio salernitano, sul punto ha le sue proposte (come, ad esempio, gli interventi sulla movida e sulla sicurezza, i necessari provvedimenti per far fronte alla carenza dei parcheggi, la progressiva riduzione della tassazione, la repressione dell’abusivismo ormai imperante), che saranno arricchite e valorizzata proprio dai suggerimenti che verranno offerti dagli stessi commercianti. L’avv. Vincenzo Indelli, responsabile settore commercio FI Salerno, concluderà l’incontro e, nel fare sintesi di tutti gli interventi che lo hanno preceduto e degli stessi risultati del questionario che è stato distribuito tra i commercianti salernitani, presenterà alcune proposte che Forza Italia Salerno intende nell’immediato sottoporre all’attenzione della Amministrazione Comunale. Responsabile Settore Commercio Coordinamento Cittadino di Forza Italia