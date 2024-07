Liste d’attesa, si lavora con centri privati

L’Asl di Salerno a lavoro per abbattere le liste d’attesa. Ad annunciare alcuni dei provvedimenti messi in campo il dottor Primo Sergianni, direttore sanitario dell’Azienda Sanitaria Locale Salerno. «Sulle liste d’attesa tutte le Asl Campane si stanno potenziando, mettendo in campo innanzitutto ripulendo le agende da tutte quelle prestazioni che non sono più espletabili perché il cittadino si è rivolto già in altre sedi e potenziando il numero di professionisti presenti; inoltre anche facendo altre azioni per poter quindi garantire un minor tempo di attesa come per esempio gestire le prestazioni in urgenza a 72 ore, di quelle brevi differite e stiamo cercando di proporre soluzioni alternative per ridurre drasticamente questi tempi d’attesa nella nostra provincia – ha detto il dottor Sergianni – È soprattutto sulla diagnostica che si sta lavorando perché si ha la maggior tipologia di richieste, coinvolgeremo a breve anche le strutture accreditate perché anche loro possono intervenire, proponendo e aprendo delle agende direttamente per queste strutture soprattutto per la parte della specialistica ambulatoriale, in quanto loro hanno contratti con le aziende con prestazioni ben definite che devono rispettare per loro erogazioni fino a fine anno». Intanto oggi si terrà la giornata conclusiva del tour Asl Salerno per gli screening oncologici gratuiti. Il camper sarà in piazza della Concordia dalle 9 alle 17. «La prevenzione è fondamentale per tutta la popolazione di un’azienda e noi abbiamo molto investito, sia economicamente sia anche dal punto di vista lavorativo sul promuovere la prevenzione, soprattutto con i test di screening principali quelli della mammella, cervice urinaria e collo dell’utero. Prevenire significa curare già nella fase primordiale di qualsiasi tipologia di patologia e bisogna educare la nostra popolazione di potersi presentare a tutte le campagne di screening che l’azienda metteva in campo», ha chiarito ancora il dottor Sergianni dell’Asl di Salerno. Erika Noschese