Salernitana, la giornata di Martusciello

di Marco De Martino

Salta Fontana, Martusciello in nottata diventa il nuovo allenatore della Salernitana dopo che era sfumato anche Caserta, trattato a lungo e che ha scelto Catanzaro. Scalzato anche Lucarelli. Sono queste le indicazioni, emerse nella giornata di ieri, nella quale è arrivato anche il crisma dell’ufficialità della separazione con Sottil, circa il toto allenatore in casa Salernitana. Ma andiamo con ordine. Ieri mattina, poco prima della pubblicazione del comunicato che ha ufficializzato il divorzio lampo tra la società granata ed Andrea Sottil, è arrivata la fumata nera per Gaetano Fontana. La sollevazione popolare contro la nomina dell’ex tecnico della Nocerina ha prodotto l’interruzione di una trattativa che era ormai ai dettagli. Il contratto era già pronto ma la firma non è stata e non sarà apposta da parte di Fontana anche per la difficoltà nel chiudere il rapporto con il Latina. Il club pontino, forte del rinnovo arrivato appena un mese fa da parte del proprio allenatore, ha chiesto un indennizzo alla Salernitana che ha battuto in ritirata, concentrando le proprie attenzioni su altri profili. E così è tornato di moda il nome di Cristiano Lucarelli. L’ex allenatore di Livorno e Ternana, molto apprezzato soprattutto per il proprio temperamento, poi si è deciso di puntare su Caserta. Trtattativa che è andata avanti per ore ma il tecnico giocava anche sul tavolo del Catanzaro e allora Petrachi ha cambiato strategia smentendo i nomi di Breda o Castori. In serata si è poi fatta strada un’altra pista, quella che conduce al fedele vice di Maurizio Sarri ed ex secondo anche di Luciano Spalletti, ovvero Giovanni Martusciello. Il tecnico ischitano ha ricoperto soltanto una volta in carriera il ruolo di primo allenatore, all’Empoli in serie A durante la stagione 2016-2017, caratterizzata da risultati non brillanti, con otto vittorie, altrettanti pareggi e ben 22 sconfitte, e culminata con la retrocessione in serie B. Lo scorso anno ha guidato la Lazio in un solo match durante il passaggio da Sarri a Tudor. Fautore del 4-3-3, Dopo quasi l’una di notte l’entourage granata fa sapere di aver raggiunto l’accordo con Martusciello che tenta l’avventura a Salerno per staccarsi finalmente dal proprio mentore. La firma e l’annucio nella giornata odierna.