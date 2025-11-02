Salerno Dolcissima: stasera la barretta da record

di Raffaella D’Andrea

Sul lungomare di Salerno si respira un irresistibile profumo di cioccolato: è in corso la terza edizione di *Salerno Dolcissima*, la manifestazione dedicata alla dolcezza in tutte le sue forme, ideata e organizzata da Giuseppe Lupo. Lo incontriamo durante la kermesse, tra stand colorati, laboratori e musica, per farci raccontare come sta andando questa edizione.

Giuseppe, come sta andando questa terza edizione di Salerno Dolcissima?

«Devo dire molto bene! Quest’anno, complice il calendario un po’ diverso, il ponte di Ognissanti non è stato “vero e proprio” come negli anni passati, quando cadeva tra il giovedì e il venerdì festivo. Tuttavia, nonostante ciò, il pubblico non è mancato: come sempre, il sabato e la domenica sono i giorni in cui il lungomare di Salerno si riempie di persone e anche questa volta abbiamo avuto un’ottima affluenza. Siamo arrivati alla terza edizione di Salerno Dolcissima e siamo felici di veder crescere ogni anno l’interesse attorno a questa manifestazione, che valorizza una delle più belle cornici d’Italia: il lungomare di Salerno».

Cosa possono trovare i visitatori tra gli stand?

«Un vero e proprio Villaggio del Cioccolato e dei dolci, con maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia: da Cosenza al Piemonte, con cioccolato artigianale, praline, cremini e dolci della tradizione regionale. Accanto agli espositori, anche momenti collaterali molto amati dal pubblico, come la Fabbrica del Cioccolato Itinerante, curata dai maestri di Perugia. Venerdì mattina abbiamo accolto le scuole di Salerno: i bambini hanno potuto assistere alla trasformazione della fava di cacao in una tavoletta di cioccolato, un’esperienza educativa e divertente. Inoltre, nei pomeriggi di venerdì e sabato, i ragazzi dell’Istituto Alberghiero hanno partecipato ai nostri laboratori formativi, realizzando cioccolatini artigianali davvero deliziosi».

Tra gli eventi in programma anche dimostrazioni di maestri pasticceri…

«Sì, venerdì sera abbiamo ospitato il pasticcere Gaeta, che ha proposto un classico della tradizione campana: la *melanzana al cioccolato*. Sabato è stato invece il turno del maestro Emilio Soldonivi di Giffoni, che ha presentato la sua versione della *Caprese*. Momenti che piacciono molto al pubblico e che contribuiscono a rendere *Salerno Dolcissima* una grande festa del gusto e della cultura gastronomica».

E oggi, domenica, il gran finale…

«Sì, stasera ci attende il momento più atteso dell’intera manifestazione: la realizzazione della barretta di cioccolato più lunga del mondo, firmata dal maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia, già presidente nazionale del Cna. Supereremo il record precedente di 34 metri, arrivando a 35 metri di pura dolcezza! Sarà un evento spettacolare, dedicato ai *fichi del Cilento* e ai *limoni della Costiera Amalfitana*, due eccellenze del nostro territorio. Tutti i visitatori che avranno acquistato un prodotto presso gli stand riceveranno un coupon che darà diritto a una degustazione gratuita della grande barretta. Un modo dolcissimo per concludere questa edizione».

Non mancano musica e attività per i più piccoli…

«Certo, abbiamo pensato a tutti! Sabato e domenica sera ci sono spettacoli musicali con artisti locali, tra cui Mauro Apicella, e attività dedicate ai bambini: laboratori creativi a tema Halloween, giochi di una volta proposti dall’associazione “I giochi di una volta “ di Auletta” e persino una “fabbrica nonni e nipotini”, dove i più piccoli, accompagnati dai nonni, possono scoprire il mondo del cacao. È una festa per tutta la famiglia, che unisce divertimento, gusto e tradizione».

Dove farà tappa “Salerno Dolcissima” dopo questo weekend?

«Il nostro tour autunno-inverno 2025 è già in pieno svolgimento. Prima di Salerno siamo stati a Campobasso, Frascati, Santa Maria di Castellabate e Matera. Dopo questa tappa ci sposteremo a Tivoli, poi a Torvito, Arezzo e infine chiuderemo l’anno a Cava de’ Tirreni. Come ogni anno, nel periodo natalizio allestiremo anche i nostri *Villaggi di Natale* – stiamo definendo le ultime conferme, ma speriamo di tornare sia a Matera o ad Avellino, dove l’anno scorso abbiamo avuto un grande successo. Poi ci prenderemo una breve pausa nei mesi di gennaio e febbraio e ripartiremo a marzo con nuove tappe del tour, portando in tutta Italia i nostri due format: *Gusto Italia*, dedicato ai prodotti tipici e all’artigianato, e *Cioccolato Italia*, la fiera delle dolcezze italiane».

Un ringraziamento finale?

«Sì, un grazie sentito al sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, agli assessori Alessandro Ferrara e Dario Loffredo, all’amministrazione comunale e alla Camera di Commercio di Salerno, sempre al nostro fianco. E naturalmente a tutti i giornalisti e ai visitatori che ci seguono con entusiasmo. Invito tutti a venire sul lungomare di Salerno: fino a questa sera, dalle 10 alle 24, vi aspetta un mondo di dolcezza da gustare e scoprire!».