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Salerno, detenuti al lavoro per la comunità

  • Luglio 1, 2026
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Salerno, detenuti al lavoro per la comunità

Un passo importante verso il reinserimento sociale e la giustizia riparativa. Giovedì 2 luglio, alle ore 10.00, nella Sala del Gonfalone di Palazzo di Città, il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca e il direttore della Casa Circondariale “Antonio Caputo”, Carlo Brunetti, sottoscriveranno la Convenzione Quadro per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità.

L’accordo consentirà, per la prima volta nella storia dell’istituto penitenziario salernitano, ad alcuni detenuti di svolgere attività gratuite a favore della collettività. Un’iniziativa che punta a tradurre concretamente i principi della giustizia riparativa, offrendo ai partecipanti l’opportunità di restituire un contributo positivo al territorio attraverso il lavoro.

Il progetto rappresenta anche un percorso di responsabilizzazione e reinserimento sociale, frutto della collaborazione tra Comune di Salerno e Casa Circondariale, con l’obiettivo di favorire il recupero delle persone detenute e, allo stesso tempo, offrire un servizio utile alla comunità.

L’iniziativa testimonia l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso un tema di grande rilevanza sociale, promuovendo una sinergia tra istituzioni orientata all’inclusione e alla costruzione di percorsi concreti di reintegrazione.

Gli organi di informazione sono invitati a partecipare alla firma della convenzione.

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