Salerno dà l’ultimo saluto a Silvano Loia

Sono stati celebrati Salerno, nella chiesa dei Salesiani, i funerali di Silvano Loia, manager di Rai Way e compagno dell’attrice Francesca Neri. Il 52enne ha perso la vita sabato scorso, annegato sulla costa laziale.

Originario di Sant’Angelo a Fasanella, Loia si era formato a Salerno. Tanti gli amici d’infanzia che questa mattina gli hanno rivolto l’ultimo saluto. Tra questi anche l’attore salernitano Yari Gugliucci che lo ha ricordato con commozione. “Era una persona buona e leale, porterò sempre di me il suo sorriso ed i ricordi degli anni di gioventù trascorsi insieme”.

Presente in prima fila pure Francesca Neri, compagna del manager, che ha omaggiato il compagno con una corona di rose bianche ed un commovente messaggio: “Silvano, sarai per sempre la mia luce”. La funzione , per volere della famiglia, si è svolta in un clima di grande riservatezza.