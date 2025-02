Salerno-Costa d’Amalfi. In estate voli anche per Barcellona e Parigi-Orly

La Vueling, che fa parte dell’International Airlines Group, tra i vettori più importanti al mondo, collegherà il Salerno-Costa d’Amalfi con Barcellona e Parigi. Per Barcellona si volerà il lunedì, giovedì e sabato dal 3 luglio al 25 ottobre, per Parigi-Orly, invece, si volerà dal 20 giugno al 24 ottobre il lunedi, mercoledì e venerdì. Si arricchisce, dunque, l’offerta dello scalo per la prossima estate, destinato a diventare un aeroporto di riferimento per migliaia di turisti che, con voli di linea o charter, raggiungeranno il cuore delle provincia di Salerno per spostarsi nelle principali località turistiche della provincia, dalla Costa d’Amalfi al Cilento.